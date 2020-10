Matane est effroyable à NousTV

«Cogeco et NousTV sont partenaires de cet événement depuis plusieurs années déjà. Comme on le sait, la fête de l'Halloween sera un peu particulière cette année. Nous trouvions encore plus important d'encourager cette initiative qui permettra aux gens de se sentir unis malgré la distanciation et de se rapprocher d'une certaine normalité. Nous sommes donc très heureux d'en faire partie et bravo à toute l'équipe de la Ville de Matane pour cette belle idée » souligne Johanne Hinse, vice-présidente, Programmation et Relations avec les communautés, Cogeco Connexion.

Sous la direction artistique de Frédéric Boivin, l'événement mettra à l'honneur les talents d'ici dans le domaine de l'image, de la vidéo, des arts de la scène. Avec la complicité de plusieurs acteurs et actrices et celle de NousTV, cette émission présentera des contes effroyables et des clins d'œil aux éditions précédentes.

Ainsi l'émission sera présentée le 31 octobre, dès 20 h, au HD555 pour les abonnés de Cogeco. L'Effroyable sera non seulement diffusée sur les ondes de NousTV Matane, mais également dans l'ensemble des 15 stations NousTV au Québec, dans les télés locales de la Gaspésie et sur la chaîne YouTube de la Ville de Matane et de NousTV. Une belle visibilité pour nos artistes et notre région.

Mentionnons également que l'édition 2019 de l'Effroyable Soirée, grandeur nature, sera présentée en rediffusion le 31 octobre à 22 h ainsi que le 1er novembre à 15 h. Participants de l'Effroyable Soirée des dernières années : saurez-vous vous reconnaître?

Sortez croustilles, maïs soufflé et bonbons, costumez-vous et installez-vous confortablement dans votre salon, plaisir et frissons garantis. En attendant cette émission spéciale, rejoignez le groupe Facebook Matane est Effroyable pour découvrir des photos et des vidéos de vos décorations ainsi que des conseils pour l'Halloween!

