KOLLAM, Inde, 27 oct. 2022 /CNW/ -- Le gouvernement de l'Inde a nommé Mata Amritanandamayi Devi (Amma) à la présidence de Civil-20 du pays (C20), un groupe d'engagement officiel du G20. Le G20 est le principal forum intergouvernemental pour les économies développées et émergentes du monde entier afin d'aborder la question de la stabilité financière à l'échelle mondiale. Le C20 est sa plateforme pour les organisations de la société civile (OSC) afin de faire entendre des voix non gouvernementales et non commerciales auprès des dirigeants du G20.

L'Inde assumera la présidence du G20 pendant un an, du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023. Les points culminants des événements se dérouleront les 9 et 10 septembre 2023, au cours du Sommet des dirigeants du G20 à New Delhi, au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Mais avant, l'Inde tiendra plus de 200 réunions dans tout le pays, une entreprise qui exige un travail intense dans le cadre de réunions ministérielles, de groupes de travail et de groupes de mobilisation.

Lorsqu'elle a accepté son rôle de présidente du groupe d'engagement C20 de l'Inde, Amma a exprimé sa gratitude au gouvernement indien pour avoir organisé une représentation de si haut niveau des voix du peuple. Parmi les membres figurent également Sri M, Satsang Foundation, en tant que participant; Sudha Murthy, présidente, Infosys Foundation, en tant que participante; Rambhau Mhalgi Prabodhini en tant que secrétariat; et Vivekananda Kendra, Kanyakumari, en tant que partenaire institutionnel.

Lors de la première réunion en ligne C20, Amma a déclaré : « La faim, les conflits, l'extinction des espèces et la destruction de l'environnement sont les problèmes les plus importants auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Nous devrions déployer des efforts sincères pour trouver des solutions. Si les scientifiques de tous les domaines -- l'informatique, les mathématiques, la physique, les ingénieurs, etc. -- travaillaient tous ensemble, nous serions alors en mesure de créer des méthodes plus novatrices pour prédire les catastrophes environnementales, ce qui nous permettrait de sauver tant de vies. Souvent, on constate un manque d'efforts multidisciplinaires et intégrés. C'est maintenant que nous en avons besoin. »

