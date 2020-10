Massy Forget Langlois relations publiques cinq fois honoré par la Société canadienne des relations publiques

MONTRÉAL, le 2 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Massy Forget Langlois relations publiques (MFLRP) s'est vu décerner cinq prestigieux Prix d'excellence, dont quatre prix Or et un prix Argent, par la Société canadienne des relations publiques.

« Nous sommes honorées que la qualité de notre réflexion stratégique et l'exécution de nos mandats soient reconnues par nos pairs. Nous tenons à remercier nos clients de leur confiance ainsi que les membres de l'équipe MFLRP qui nous ont permis de nous illustrer. De telles reconnaissances contribuent à alimenter notre désir de nous dépasser et à faire rayonner notre profession. Nous sommes particulièrement fières d'être le cabinet-conseil canadien ayant remporté le plus de prix dans la catégorie Or, pour des projets réalisés exclusivement au Québec », ont commenté Mylène Forget et Annie Langlois, associées chez MFLRP.

Le cabinet-conseil s'est mérité les récompenses suivantes :

Campagne canadienne de gestion d'enjeu ou de crise de l'année

OR: Massy Forget Langlois relations publiques - Soutenons les Petits Chanteurs du Mont-Royal #TousenChoeurPCMR (ex-aequo)

Meilleure campagne sans but lucratif ou non gouvernementale

OR: Massy Forget Langlois relations publiques - Soutenons les Petits Chanteurs du Mont-Royal #TousenChoeurPCMR

Meilleure utilisation des relations médiatiques - Budget moyen

OR: Massy Forget Langlois relations publiques - Soutenons les Petits Chanteurs du Mont-Royal #TousenChoeurPCMR (ex-aequo)

Campagne de mobilisation des employés ou de communication interne de l'année

OR: Massy Forget Langlois relations publiques - Vidéotron - Lancement de Helix (ex-aequo)

Meilleure publication

ARGENT: Massy Forget Langlois relations publiques - Industries Lassonde - Rapport annuel aux employés 2018

Soulignons que le cabinet-conseil avait remporté quatre prestigieux trophées lors du Gala des Prix d'excellence de la Société québécoise des professionnels en relations publiques (SQPRP), dont le Grand prix des relations publiques 2019 pour la campagne Soutenons les Petits Chanteurs du Mont-Royal, en décembre 2019.

À propos de Massy Forget Langlois relations publiques

Fondé à Montréal en 1982, MFLRP est un cabinet-conseil offrant une gamme étendue de services en relations publiques et en affaires publiques. Plusieurs fois primé, il compte notamment parmi ses clients A&W, Aliments du Québec, Énergie Cardio, Genfoot (Kamik), Industries Lassonde, Kubota, Nutrinor, L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, RE/MAX Québec, Spiritueux Ungava et Vidéotron.

