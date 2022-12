TORONTO, le 12 déc. 2022 /CNW/ - Mason Graphite Inc. (« Mason Graphite » ou la « Société ») (TSXV : LLG) (OTCQX : MGPHF) a le plaisir d'annoncer que par suite de discussions avec certains de ses actionnaires importants et d'autres parties prenantes, le conseil d'administration de la Société (le « Conseil ») a décidé d'augmenter la taille du Conseil pour porter le nombre de ses membres de six à sept et de nommer Mme Adree DeLazzer à titre d'administratrice indépendante additionnelle de la Société, avec prise d'effet à la suite de l'assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires de la Société devant se ternir virtuellement le 20 décembre 2022 (l'« Assemblée »).

M. Fahad Al-Tamimi, président du Conseil, a déclaré : « Le Conseil se réjouit d'accueillir Mme DeLazzer dans son équipe. Son expertise et son expérience viennent bonifier encore davantage l'ensemble des compétences du Conseil. »

Adree DeLazzer

Mme DeLazzer compte plus de 15 années d'expérience dans le domaine de l'exploration de projets entièrement nouveaux et de sites désaffectés, plus particulièrement dans les métaux précieux, les métaux de terres rares, l'uranium et les diamants. Mme DeLazzer s'est jointe à Royal Fox Gold Inc. en qualité de vice-présidente, Exploration en septembre 2021 et a poursuivi ces mêmes fonctions au sein de Northern Superior Resources Inc. après la fusion de celle-ci avec Royal Fox Gold.

Avant d'occuper son poste actuel, Mme DeLazzer était au service de Kirkland Lake Gold Limited, où elle exerçait les fonctions de surintendant, Géologie pour la mine aurifère de Detour Lake dans le nord-est de l'Ontario, deuxième plus importante mine aurifère productrice à ciel ouvert du Canada, ainsi que les fonctions de directrice de l'exploration chargée de surveiller des campagnes d'exploration de plusieurs millions de dollars couvrant 1 000 km2 de la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Cette géologue chevronnée en exploration a notamment joué un rôle important dans la découverte de la zone 58N, et dans les vastes campagnes d'exploration de West Detour en 2020 et en 2021. Avant de travailler chez Kirkland Lake Gold et Detour Gold, Mme DeLazzer a été géologue principale chargée de projets ciblant des marchandises multiples à Terre-Neuve-et-Labrador pour Silver Spruce Resources. Elle a également été géologue chez BHP Billiton à la mine de diamants Ekati dans les Territoires-du-Nord-Ouest. Mme DeLazzer est titulaire d'un baccalauréat en sciences de la terre de l'Université Saint Mary's de Halifax, en Nouvelle-Écosse, et est géologue agréée en Ontario.

L'élection de Mme DeLazzer au Conseil ne figurait pas dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction de la Société datée du 22 novembre 2022 ni sur le formulaire de procuration ou le formulaire d'instruction de vote envoyés par la Société en vue de l'Assemblée parce que sa candidature n'a été proposée qu'après l'envoi de ces documents. Les actionnaires de la Société n'auront donc pas la possibilité de voter pour ou contre l'élection de Mme DeLazzer à l'Assemblée.

Notre mission ESG

Mason Graphite s'efforce d'augmenter la valeur de la participation des actionnaires en retenant les services d'une équipe hautement compétente, diversifiée et chevronnée qui crée et optimise la valeur des projets, avec un impact minimal sur l'environnement et des avantages socio-économiques positifs pour toutes les parties prenantes.

En décembre 2018, la Société a publié les résultats positifs de l'étude de faisabilité à jour du projet du Lac Guéret, projet à longue durée de vie de mine et faibles coûts d'exploitation. Le 14 juillet 2022, la Société a annoncé qu'elle avait conclu avec Nouveau Monde Graphite Inc. (« Nouveau Monde ») (NYSE : NMG) (TSX-V : NOU) une convention d'option et de coentreprise aux termes de laquelle Mason Graphite a accordé à Nouveau Monde une option lui permettant d'acquérir un intérêt de copropriété indivise de cinquante et un pour cent (51 %) dans le terrain du Lac Guéret. Mason Graphite est heureuse de s'associer à Nouveau Monde, leader dans l'élaboration de pratiques exemplaires en environnement, responsabilité sociale et gouvernance, afin de générer de la valeur pour les actionnaires tout en respectant les Objectifs de développement durable des Nations Unies. Pour plus de renseignements sur Nouveau Monde Graphite, consultez le www.nmg.com.

Mason Graphite est également propriétaire de 41,49 % des actions émises et en circulation de Black Swan Graphene Inc. (TSX-V : SWAN) (OTCQB : BSWGF), qui se concentre sur la production et la commercialisation à grande échelle de produits brevetés à base de graphène à haute performance et à faible coût destinés à plusieurs secteurs industriels, y compris le béton, les polymères, les batteries Li-ion et autres, lesquels devraient nécessiter de grands volumes de graphène et, à leur tour, de grands volumes de graphite.

Notre stratégie de croissance consiste notamment à élaborer des produits à valeur ajoutée et à faire des acquisitions dans notre domaine d'activités. Nous estimons que le graphite participe à la transition énergétique et sert à de nombreuses autres applications qui contribuent à assurer un avenir plus propre.

Nos valeurs

Mason Graphite a pour ambition de devenir un important producteur de graphite, de se positionner comme une société rentable et fiable pour toutes ses parties prenantes et être reconnue comme une entreprise bénéfique au développement des communautés où elle est implantée. Le leadership de Mason Graphite est pleinement engagé dans la réalisation d'un projet qui respecte et même surpasse les normes reconnues à l'échelle nationale et mondiale en matière de développement minier durable.

Notre approche

Chez Mason Graphite, nous concentrons nos efforts sur la durabilité et la réduction de notre impact environnemental, faisant preuve d'excellence opérationnelle tout en contribuant aux collectivités où nous exerçons nos activités. Nous sommes à l'écoute de nos parties prenantes et fiers d'être associés à Nouveau Monde Graphite et à Black Swan Graphene. Nous comptons bâtir une entreprise sécuritaire, productive et durable.

À propos de Mason Graphite

Mason Graphite est une société canadienne qui se consacre à la recherche d'occasions d'investissement. Sa stratégie consiste à mettre en place une intégration verticale et horizontale dans le secteur minier, plus particulièrement dans le domaine des minéraux industriels et spécialisés, notamment les matériaux liés aux batteries et leurs sous-produits. Sa stratégie comprend également le développement de produits à valeur ajoutée, notamment pour les technologies vertes comme l'électrification des transports. La Société détient actuellement 100 % des droits sur le gisement du Lac Guéret, l'un des gisements de graphite les plus riches au monde, qui est visé par une convention d'option et de coentreprise conclue avec Nouveau Monde Graphite Inc. (TSX de croissance : NOU) (NYSE : NMG). La Société est également le principal actionnaire de Black Swan Graphene Inc., société ouverte canadienne (TSX de croissance : SWAN) (OTCQB : BSWGF) qui se consacre à la production et à la commercialisation à grande échelle de produits brevetés à base de graphène à haute performance et à faible coût destinés à plusieurs secteurs industriels, entre autres ceux du béton, des polymères et des batteries Li-ion.

