MONTRÉAL, le 29 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Mason Graphite Inc. (la « Société ») (TSX.V : LLG) (OTCQX : MGPHF) annonce aujourd'hui les résultats de l'élection des administrateurs à son assemblée générale annuelle des actionnaires qui a eu lieu plus tôt aujourd'hui.

À la suite du dépouillement des voix exprimées à l'assemblée, les six (6) candidats proposés par M. Fahad Al-Tamimi, à savoir MM. Fahad Al-Tamimi, Peter Damouni, Simon Marcotte, Tayfun Eldem, Nav Dhaliwal et Roy McDowall, ont été dûment élus au poste d'administrateur de la Société, et les quatre (4) autres candidats proposés par la Société, à savoir MM. Gilles Gingras, François Laurin, Guy Chamard et Gaston A. Morin, n'ont pas été élus au poste d'administrateur de la Société. Voici les résultats du vote :



Nombre de votes « pour » Pourcentage de votes « pour » Fahad Al-Tamimi 72 927 954 78,46 % Peter Damouni 72 827 766 78,35 % Tayfun Eldem 65 896 622 70,89 % Roy McDowall 65 783 145 70,77 % Nav Dhaliwal 65 390 762 70,35 % Simon Marcotte 64 904 230 69,82 % Gilles Gingras 27 693 708 29,79 % François Laurin 26 653 193 28,67 % Gaston A. Morin 26 554 782 28,57 % Guy Chamard 26 334 358 28,33 %

« Je tiens à remercier les actionnaires de leur appui massif et de leur confiance dans l'avenir de la Société. À l'aube de la révolution qu'entraîneront les véhicules électriques, nous vivons une période stimulante et jouissons d'une position extraordinaire pour bâtir une grande société qui non seulement profitera aux actionnaires, mais contribuera également à créer des emplois et à soutenir l'économie du Québec », a déclaré M. Fahad Al-Tamimi.

À propos de Mason Graphite

Mason Graphite Inc. est une compagnie canadienne dédiée à la production et à la transformation de graphite naturel. Sa stratégie comprend le développement de produits à valeur ajoutée, notamment destinés aux technologies vertes, dont l'électrification des transports. Elle détient également 100 % des droits du gisement de graphite naturel du Lac Guéret, l'un des plus riches au monde. La Société est dirigée par une équipe expérimentée comptant plusieurs décennies d'expérience cumulée dans le graphite, notamment au niveau de la production, de la vente ainsi que de la recherche et du développement.

