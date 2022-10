MONTRÉAL, le 26 oct. 2022 /CNW/ - Mason Graphite Inc. (« Mason Graphite » ou la « Société ») (TSX: LLG) (OTCQX: MGPHF) a annoncé aujourd'hui qu'elle a finalisé les démarches entourant le changement dans ses activités visant à la faire passer de la catégorie d'« émetteur du secteur des mines du groupe 2 » à celle d'« émetteur du secteur du placement du groupe 2 » (le « changement dans les activités ») conformément à la Politique 5.2 - Changements dans les activités et prises de contrôle inversées de la Bourse de croissance TSX (la « TSX de croissance »). Ce changement a été approuvé à l'assemblée extraordinaire des actionnaires de la Société qui a eu lieu le 14 juillet 2022.

Changement en matière de gouvernance

La Société a également annoncé aujourd'hui que M. Peter Damouni a été nommé à titre de nouveau président, chef de la direction et secrétaire général de la Société. M. Damouni était auparavant administrateur exécutif de la Société depuis le mois de janvier 2021.

La Nouvelle Mason Graphite

Le plan d'affaires de Mason Graphite à la suite de la réalisation du changement dans les activités consiste à se transformer, de petite société minière qu'elle était, en une société axée sur la recherche d'occasions d'investissement, comme en témoigne la conclusion d'une convention d'option et de coentreprise (la « Convention O&C ») avec Nouveau Monde Graphite Inc. (« NMG »), dans l'intention de continuer à créer de la valeur pour ses actionnaires. Veuillez vous reporter aux communiqués de la Société datés du 16 mai et du 20 juillet 2022.

Les objectifs d'investissement de Mason Graphite sont les suivants :

chercher à dégager un rendement du capital investi supérieur à la moyenne afin de continuer à créer une valeur significative pour ses actionnaires;

affecter le revenu de placement au financement d'autres occasions d'investissement qui présentent un intéressant profil risques-avantages;

créer des synergies entre ses investissements, notamment en faisant participer la direction à la gestion, aux affaires, aux activités et aux stratégies des sociétés faisant partie de son portefeuille d'investissement.

La stratégie de Mason Graphite consiste à mettre en place une intégration verticale et horizontale dans le secteur minier, plus particulièrement dans le domaine des minéraux industriels et spécialisés, notamment les matériaux liés aux batteries et leurs sous-produits. Pour ce faire, Mason Graphite mise sur : (i) l'utilisation de l'ensemble des compétences et de l'expertise du conseil d'administration de la Société (le « conseil ») et de la direction pour examiner les occasions d'investissement, effectuer un contrôle diligent de celles-ci et atténuer les risques s'y rapportant, et (ii) l'adoption d'une stratégie d'investissement souple.

En date du 31 août 2022, les investissements de Mason Graphite étaient constitués des éléments suivants :

117 800 000 actions ordinaires de Black Swan Graphene Inc. (« Black Swan Graphene ») (TSX-V: SWAN) (voir la rubrique « Opération admissible de Black Swan Graphene »);

») (TSX-V: SWAN) (voir la rubrique « Opération admissible de Black Swan Graphene »); une trésorerie ou des équivalents de trésorerie d'environ 9 694 458 $ (exclusion faite de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie de Black Swan Graphene).

Dans l'hypothèse de l'exercice réel ou réputé de l'option par NMG aux termes de la Convention O&C, une participation en pourcentage de 49,0 % dans la coentreprise établie avec NMG viendra s'ajouter aux investissements de Mason Graphite.

Veuillez vous reporter à la circulaire de sollicitation de procurations par la direction de la Société datée du 17 juin 2022, qui est affichée sous son profil sur SEDAR, au www.sedar.com.

Approbation de la TSX de croissance

La TSX de croissance a approuvé conditionnellement le changement dans les activités, sous réserve du respect par la Société de toutes les exigences de la TSX de croissance. Bien que la Société prévoie recevoir l'approbation définitive de la TSX de croissance à cet égard, rien ne garantit qu'elle la recevra.

Opération admissible de Black Swan Graphene

Black Swan Graphene a réalisé, avec prise d'effet le 2 août 2022, son opération d'échange d'actions avec Dragonfly Capital Corp. (« Dragonfly ») initialement annoncée le 16 décembre 2021. Cette opération entre Black Swan Graphene et Dragonfly a été réalisée sans lien de dépendance.

Politique en matière de dividendes

À la suite de la réalisation du changement dans les activités, la Société n'a pas adopté de politique en matière de dividendes et ne prévoit pas adopter une telle politique dans un avenir prévisible.

Structure du capital-actions

Le tableau suivant présente le capital-actions de la Société en circulation, après dilution, à la suite de la réalisation du changement dans les activités.

Type de titre Nombre de titres Pourcentage Actions ordinaires 141 292 585 91,28 % Options 13 500 0001) 8,72 %

1) En date des présentes, 6 867 000 options sont émises et en circulation.

À propos de Mason Graphite

Mason Graphite est une société canadienne qui se consacre à la recherche d'occasions d'investissement. Sa stratégie consiste à mettre en place une intégration verticale et horizontale dans le secteur minier, plus particulièrement dans le domaine des minéraux industriels et spécialisés, notamment les matériaux liés aux batteries et leurs sous-produits. Sa stratégie comprend également le développement de produits à valeur ajoutée, notamment pour les technologies vertes comme l'électrification des transports. La Société détient actuellement 100 % des droits sur le gisement du Lac Guéret, l'un des gisements de graphite les plus riches au monde. Ces droits sont visés par une convention d'option et de coentreprise conclue avec Nouveau Monde Graphite Inc. (TSX de croissance : NOU) (NYSE : NMG). La Société est également le principal actionnaire de Black Swan Graphene Inc., société ouverte canadienne (TSX de croissance : SWAN) qui se consacre à la production et à la commercialisation à grande échelle de produits brevetés à base de graphène à haute performance et à faible coût destinés à plusieurs secteurs industriels, entre autres ceux du béton, des polymères et des batteries Li-ion.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site https://masongraphite.com/fr.

La TSX de croissance et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la TSX de croissance) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

