Masimo nomme Tim Benner à la présidence

Un dirigeant chevronné du secteur de la santé dirigera le prochain chapitre

d'innovation et de croissance de Masimo en tant que société Danaher

IRVINE, Californie, 4 août 2026 /CNW/ -- Masimo, une société de Danaher et un innovateur de solutions de diagnostics spécialisés en oxymétrie de pouls et autres solutions de surveillance des patients, annonce aujourd'hui la nomination de Tim Benner au poste de président à compter du 3 août 2026.

Tim Benner, président, Masimo

Depuis qu'il a rejoint Masimo en juin 2025, Benner a joué un rôle clé dans l'élaboration de la stratégie de l'entreprise, le renforcement des relations avec les clients et l'orientation de l'entreprise dans sa transition à la suite de l'acquisition de Masimo par Danaher. Il a été chef du marketing et de la stratégie de Masimo et, plus récemment, chef de la direction commerciale. Il a dirigé l'organisation commerciale mondiale, le marketing, les initiatives de croissance stratégique et les efforts de mobilisation des clients de l'entreprise. Sa nomination témoigne de la confiance de la direction de Masimo et de Danaher dans sa capacité à diriger l'entreprise pour son prochain chapitre de croissance et d'innovation.

« Tim est un dirigeant solide et expérimenté de Masimo et a joué un rôle essentiel dans le positionnement de l'entreprise pour assurer sa réussite à long terme », déclare Julie Sawyer Montgomery, chef de la direction désignée de Danaher Corporation. « Son leadership stratégique, sa compréhension approfondie des clients et son engagement envers l'innovation font de lui le bon leader pour le prochain chapitre de Masimo en tant que société de Danaher. »

Benner possède plus de 30 ans d'expérience en leadership exécutif dans le secteur des technologies médicales, y compris des postes de direction chez Edwards Lifesciences, Abbott, Terumo, Inari Medical/Stryker et, plus récemment, Masimo. Tout au long de sa carrière, il a mis sur pied des organisations hautement performantes, a favorisé l'excellence commerciale et a contribué à la mise en place de technologies de soins de santé novatrices pour les cliniciens et les patients partout dans le monde.

« C'est un honneur d'être président de Masimo », a déclaré Tim Benner, président de Masimo. « Depuis plus de trois décennies, Masimo a gagné la confiance des cliniciens du monde entier en développant des technologies révolutionnaires qui améliorent les soins aux patients. En tant que société Danaher, nous avons une occasion incroyable de tirer parti de cet héritage en combinant l'esprit d'innovation de Masimo à la puissance du système commercial Danaher. Je me réjouis à l'idée de travailler aux côtés de nos talentueux associés et de nos clients alors que nous continuons de proposer des innovations significatives qui contribuent à améliorer les résultats pour les patients partout dans le monde. »

À titre de président, Benner dirigera les activités mondiales de Masimo. Il sera chargé de stimuler l'innovation dans l'ensemble du portefeuille de surveillance des patients de l'entreprise, de renforcer les partenariats avec les clients, d'accélérer la croissance commerciale et de faire progresser la mission de Masimo d'améliorer les résultats pour les patients grâce à des technologies de pointe.

À propos de Masimo

Masimo, une société de Danaher et un innovateur de solutions de diagnostic spécialisées en oxymétrie de pouls et autres solutions de surveillance des patients, élabore et produit un large éventail de technologies de surveillance de pointe, y compris des mesures, des capteurs, des moniteurs de patients et des solutions d'automatisation et de connectivité novatrices. Notre mission est que nos innovations permettent aux cliniciens de transformer les soins aux patients. La technologie d'oxymétrie de pouls Masimo SET® Measure-through Motion and Low Perfusion™, lancée en 1995, surpasse les autres technologies d'oxymétrie de pouls dans plus de 100 études indépendantes et objectives, disponibles sur www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature. On estime que la technologie Masimo SET® est utilisée chaque année sur plus de 200 millions de patients dans le monde. Il s'agit de la principale oxymétrie de pouls dans les dix meilleurs hôpitaux des États-Unis, selon la liste des Meilleurs hôpitaux au monde de 2026 de Newsweek. Vous trouverez de plus amples renseignements sur Masimo et ses produits à l'adresse www.masimo.com.

À propos de Danaher

Danaher est un chef de file mondial en sciences de la vie et en diagnostic, déterminé à accélérer la puissance de la science et de la technologie pour améliorer la santé humaine. Grâce à notre écosystème d'entreprises de pointe connectées, nous travaillons de concert avec nos clients pour relever bon nombre de leurs défis scientifiques et cliniques les plus complexes, en les aidant à faire passer les innovations de la découverte à la livraison plus rapidement pour les patients qui en dépendent. S'appuyant sur le système commercial de Danaher, notre science et notre technologie de pointe ainsi que notre capacité d'innovation éprouvée permettent d'établir des diagnostics plus rapides et plus précis et de réduire le temps, les coûts et les risques nécessaires à la découverte, au développement et à la mise à disposition de traitements qui changent la vie des patients. Grâce à l'amélioration continue et à l'excellence opérationnelle, nos quelque 60 000 associés partout dans le monde s'efforcent d'avoir un impact durable et d'améliorer la qualité de vie partout dans le monde, tout en bâtissant un avenir plus sain et plus durable. Pour en savoir plus, visitez www.danaher.com.

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SOURCE Masimo Corporation