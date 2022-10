La maison au Trident dévoile une édition sur mesure de son dernier VUS - Grecale, conçu avec l'icône mondiale Barbie

MILAN, 27 octobre 2022 /CNW/ -- Maserati, une icône du luxe italien, est ravie de dévoiler une collaboration audacieuse avec Barbie® de Mattel, Inc. (NASDAQ : MAT), motivée par le désir mutuel de briser les frontières et de mettre en valeur le style unique des deux marques. Immédiatement reconnaissables à leur personnalité extraordinaire et à leur style distinctif, Maserati et Barbie ont libéré leur créativité dans un chef-d'œuvre de design intemporel et audacieux, inspiré par le phénomène Barbiecore.

SUV Maserati x Barbie Grecale Trofeo SUV Maserati x Barbie Grecale Trofeo

Le fruit de cette collaboration non conventionnelle s'exprime par une édition ultra-limitée de Maserati Grecale, le tout nouveau VUS de la maison italienne, conçu pour transformer les expériences de conduite quotidienne en quelque chose d'exceptionnel, et sélectionné par Barbie pour satisfaire son mode de vie varié allant d'une réunion d'affaires à un événement prestigieux.

La Barbie Maserati Grecale, en tant qu'édition ultralimitée de Fuoriserie, ne sera disponible que dans deux unités personnalisées dans le monde, dont l'une a été dévoilée hier soir. Il s'agira de l'un des Neiman Marcus Fantasy Gifts 2022 lors de la soirée de lancement des Fêtes du détaillant de luxe à Los Angeles. Pour cette édition exclusive et adaptée aux États-Unis, une partie du prix de vente profitera au Barbie Dream Gap Project*, l'initiative mondiale continue de la marque Barbie qui s'associe à des organismes de bienfaisance pour aider à offrir des chances égales et à éliminer les obstacles pour les filles. Des détails supplémentaires concernant la deuxième unité personnalisée seront annoncés en 2023.

Maserati Grecale de Barbie est une œuvre d'art conçue dans le cadre du programme de personnalisation Fuoriserie de Trident, qui permet aux amoureux de la voiture d'exprimer leur passion et leur créativité dans la création de leur voiture de luxe italienne, selon leur style et leur goût uniques.

Cette audacieuse Fuoriserie Maserati Grecale est une version Trofeo qui pulse une adrénaline pure grâce à son puissant moteur V6 Nettuno 530 cv. À la mode de Barbie, une expression de sa teinte rose emblématique recouvre presque chaque centimètre de la voiture de rêve avec de fines lignes jaune acide, inspirées du patrimoine de course de Trident.

L'extérieur du VUS, orné du logo de Barbie, est revêtu d'une couche de finition iridescente qui révèle un effet arc-en-ciel incroyable par une belle journée ensoleillée. Son élégant intérieur noir comprend des sièges, des tableaux de bord, des tapis et des portes en cuir intégral, rehaussés de surpiqûres roses, ainsi que des appui-tête arborant l'insigne unique « B ».

* Jusqu'au 31 mars 2023, pour l'achat du VUS Barbie x Maserati Grecale Trofeo, Mattel fera don de 10 % du prix de vente au projet Barbie Dream Gap Project sur sa page GoFundMe.org. Aucune partie de la vente n'est déductible d'impôt. Fantasy Gift offert aux résidents des 48 États américains inférieurs. Visitez le site NeimanMarcus.com/FantasyGifts pour obtenir de plus amples renseignements.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1929724/Maserati_Barbie_Grecale_Visual.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1929725/Maserati_Barbie_Grecale.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1929339/Maserati_Black_Logo.jpg

SOURCE Maserati

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : MASERATI, Mario Panzarino, gestionnaire en communication, Mode de vie mondial, [email protected]