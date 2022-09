Martine Péloquin passe le flambeau à la tête de la Raffinerie Jean-Gaulin de Lévis -Énergie Valero Inc.

LÉVIS, QC, le 14 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Première femme à diriger une raffinerie en Amérique du Nord, Martine Péloquin vient de prendre sa retraite après une carrière de plus de 30 ans à la Raffinerie Jean-Gaulin de Lévis, dont 10 ans comme vice-présidente et directrice générale.

Diplômée de l'Université Laval en génie chimique, Martine Péloquin a fait son arrivée à la raffinerie de Lévis en 1989 et y a gravi tous les échelons. Pendant ces années, elle a été pour plusieurs une source d'inspiration grâce à ses connaissances techniques, mais également son leadership rassembleur et humain.

Outre ses talents de gestionnaire, cette ingénieuse diplomate jouit d'un jugement rigoureux et fait preuve d'un sens de l'éthique et de l'intégrité reconnu par tous. Ses qualités et ses compétences en ont fait une partenaire recherchée par de nombreux organismes socioéconomiques. En 2017, elle copréside la campagne Centraide Québec Chaudière-Appalaches et la campagne majeure de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Enfin, son parcours exceptionnel a été reconnu par le regroupement des Femmes en Affaires de la Capitale-Nationale en 2016.

Parmi les prix remportés sous sa gouverne, mentionnons qu'en 2016, la Raffinerie Jean-Gaulin de Lévis s'est mérité le prix Affaires et engagement social (grande entreprise) remis par Centraide et la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. En 2018, la raffinerie fut récipiendaire du prestigieux prix pour service exemplaire en sécurité civile, soulignant sa contribution dans l'avancement de la gestion des urgences, prix remis par la Sécurité publique du Canada.

En reconnaissance de ses rôles de pionnière et de gestionnaire en ingénierie, et parce qu'elle représente une source d'inspiration, la Faculté de sciences et génie de l'Université Laval a décerné à Madame Péloquin le Prix Summa - Carrière 2018.

Citation

« Je suis très fière de ce que nous avons réalisé en équipe à la raffinerie au fil des ans. Nous avons maintenu nos installations à la fine pointe et assuré des opérations qui répondent aux plus hauts standards, tout en étant présents pour la communauté. Je suis heureuse de passer le flambeau à Carl Marcotte qui maîtrise les opérations de la raffinerie et bénéficie de la confiance de nos équipes. Je tiens d'ailleurs à remercier tous les employés de la raffinerie pour leur engagement et leur professionnalisme, ainsi que tous nos fournisseurs et partenaires pour leur collaboration au fil des ans. Ils font tous partie du succès de nos opérations et de notre infrastructure stratégique pour le Québec. »

Martine Péloquin, vice-présidente et directrice générale

Raffinerie Jean-Gaulin de Lévis - Énergie Valero Inc.

Un successeur d'expérience

Carl Marcotte, directeur principal des opérations à la raffinerie depuis 2012, prendra la relève de Martine Péloquin à titre de vice-président et directeur général de la Raffinerie Jean-Gaulin de Lévis - Énergie Valero. Il a fait ses premiers pas à la raffinerie en 1991 et y a occupé diverses fonctions.

Ingénieur chimique de formation, Carl Marcotte débute à la raffinerie en 1991 comme ingénieur de procédés, et ce, jusqu'en 1995. De 1995 à 2001, il a principalement agi à titre d'ingénieur de procédés, ingénieur de projets et ingénieur en sécurité du procédé dans une usine de fabrication de magnésium (Norsk Hydro) dans la région de Trois-Rivières pour ensuite se joindre de façon permanente à l'équipe de la raffinerie en 2002, à titre d'ingénieur de procédés pour les projets des essences du futur. En 2004, il a œuvré dans le groupe Opération en tant que directeur opérationnel et par la suite, il a été promu au poste de directeur principal des opérations, poste qu'il a occupé depuis 2012.

Avec ses qualités de leader, ses habiletés relationnelles, ses excellentes connaissances de la raffinerie et l'expérience acquise au cours des 30 dernières années, Carl Marcotte continuera de contribuer au succès de la raffinerie.

À propos de la Raffinerie Jean-Gaulin de Lévis - Énergie Valero

En service depuis 1971, la Raffinerie Jean-Gaulin de Lévis représente une infrastructure énergétique stratégique au Québec et en Amérique du Nord. Première raffinerie au Québec et deuxième au Canada en termes de capacité, elle fournit 70% des besoins en produits raffinés au Québec et dans l'est du Canada. Près de 470 employés permanents et plus de 200 employés contractuels travaillent à la raffinerie.www.energievalero.ca

SOURCE Raffinerie Jean-Gaulin

Renseignements: Marina Binotto, Directrice Affaires publiques et gouvernementales, Raffinerie Jean-Gaulin de Lévis - Énergie Valero Inc., 418 835-8121