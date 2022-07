Martin Lebel, finaliste dans la région du Bas-Saint-Laurent au concours 2022 Tournez-vous vers l'excellence!

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 18 juill. 2022 /CNW Telbec/ - La Financière agricole du Québec est heureuse d'annoncer que Martin Lebel, de La Fraisière Lebel, est finaliste au concours 2022 Tournez-vous vers l'excellence!. Il a été sélectionné parmi tous les candidats en raison de la haute qualité de son profil d'entrepreneur, de ses réalisations et de ses compétences de gestionnaire.

« La Financière agricole du Québec souligne chaque année l'excellence de la relève agricole présente dans toutes les régions du Québec par la voie du concours Tournez-vous vers l'excellence! C'est une grande fierté pour notre organisation d'en être la promotrice. Ce concours est source d'inspiration pour tout le secteur agricole et agroalimentaire, car il met en avant-plan des personnalités qui contribuent de façon distincte et créative à l'enrichissement des connaissances et des bonnes pratiques du domaine. Je salue les 10 finalistes de l'édition de 2022, qui sont sans contredit les meneurs, les gens en tête de peloton contribuant aujourd'hui à bâtir une agriculture saine, innovante et pérenne. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

« Félicitations à Martin Lebel, un entrepreneur d'excellence. À travers son dossier de candidature, il a su faire valoir ses compétences comme agriculteur et gestionnaire. Il a de plus démontré un sens du leadership hors du commun. Je suis très fier que notre organisation puisse mettre en lumière ses réalisations et ses efforts. C'est une marque de reconnaissance qui lui donnera sans doute encore davantage de détermination et de créativité pour continuer à relever ses défis. Sa réussite rejaillit également de façon positive sur tous les producteurs de la relève et tout le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire de notre région. Chapeau! »

M. Alain Proulx, directeur territorial de La Financière agricole du Québec

À propos de Martin Lebel

Fraisière LeBel inc. (production maraîchère, Saint-Arsène)

« Curieux de nature, je ne manque aucune occasion d'apprendre, d'améliorer, de repenser. Et la plus belle paie que je peux recevoir, c'est la gratitude de nos clients. Merci d'être là pour nous, voilà des mots qui donnent un sens aux nombreuses heures travaillées. »

C'est avec « l'entrepreneuriat dans les veines » que Martin reprend la production des fraises et bleuets de la ferme familiale et la positionne parmi les groupes de tête de son secteur. En trois ans, il ajoute une quinzaine de variétés de fruits et légumes à la production, il démarre des activités de transformation et d'autocueillette. Il entreprend plusieurs travaux d'infrastructures pour améliorer la production, pour héberger les travailleurs étrangers et accueillir la clientèle dans trois kiosques, dont un à la ferme. Ingénieur de formation, il implante des concepts d'ingénierie dans chacun de ses projets pour en tirer un maximum d'efficacité et de fonctionnalité. Si 80 % de la production était initialement exportée vers la métropole, Martin a complètement renversé la tendance, animé par le potentiel du marché public local et l'engouement de la clientèle pour ses produits. Malgré la nouvelle notoriété de l'entreprise, Martin tient à garder des prix attrayants qu'il qualifie de démocratiques, attisant ainsi l'achalandage à la ferme. « Le monde attire le monde », voilà la devise qu'il a apprise par son père et qu'il applique à son style de gestion.

