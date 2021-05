Marshmello a commenté : « La dernière année a vraiment été particulière. J'ai hâte d'offrir aux amateurs de sport, de musique et de divertissement pur un spectacle comme ils n'en ont jamais vu. Grâce à Pepsi et à l'UEFA, c'est exactement ce que je vais offrir au monde entier : une prestation que tous les gens pourront apprécier. »

Une vidéo créative, dans laquelle on voit Marshmello réfléchir aux possibilités pour son prochain spectacle, a été diffusée pour annoncer sa prestation. Quelques personnalités bien connues lui offrent leurs suggestions, notamment le plus grand joueur de tous les temps Leo Messi, le champion du monde Paul Pogba, et la sensation du club Borussia Dortmund Jadon Sancho, ainsi que des membres du groupe musical connu mondialement Now United. Comme la scène du spectacle de clôture montre l'artiste primé aux côtés de l'emblématique trophée de la Ligue des champions de l'UEFA, l'anticipation en vue de cette prestation épique est de plus en plus tangible parmi les fans du monde entier.

Voici la déclaration de Natalia Filippociants, vice-présidente du marketing, Global Beverages, PepsiCo : « Pepsi construit la plateforme de la cérémonie d'ouverture en collaboration avec l'UEFA depuis 2016, et le spectacle de cette année passera au niveau supérieur. Pepsi connaît bien le divertissement - et au moment où le monde en a le plus besoin, Pepsi est source de joie et de légèreté. Il y aura peut-être moins de gens dans le stade cette année, mais l'énergie et la passion seront quand même au rendez-vous. Marshmello est l'artiste par excellence pour donner le coup d'envoi de la finale de la Ligue des champions de l'UEFA de cette année, avec sa joie débordante et ses chansons qui sont des hymnes de célébration et transcendent les genres musicaux, attirant les amateurs de soccer et de musique du monde entier. Les fans peuvent s'attendre à d'autres annonces excitantes, comme la présence d'invités spéciaux, alors restez à l'affût. »

La finale de la Ligue des champions de l'UEFA est l'un des événements sportifs annuels les plus attendus au monde, et le match de cette année sera diffusé dans plus de 200 pays et territoires. La cérémonie d'ouverture présentée par Pepsi sera diffusée quelques minutes avant le début du plus grand match de soccer européen. La cérémonie d'ouverture de 2021 s'appuie sur la marque internationale Pepsi, qui comprend Pepsi, Pepsi Black/MAX et Pepsi Diète.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Pepsi pour une autre année, en réunissant la musique, le divertissement et le sport pour ravir les spectateurs du monde entier, a déclaré Guy-Laurent Epstein, directeur marketing de l'UEFA. Notre partenariat étroit a connu un grand succès puisqu'il permet à la finale de la Ligue des champions de l'UEFA de présenter de grands noms et des performances extraordinaires, et nous savons que Marshmello offrira un spectacle inoubliable. »

S'appuyant sur son partenariat mondial avec la Ligue des champions de l'UEFA, Pepsi a lancé en 2021 une campagne mondiale consacrée au soccer, « Music Keeps Us Fizzing ». Une nouvelle publicité intitulée « Fizz to Life » met en vedette Leo Messi, Paul Pogba, Shanice van de Sanden et Jadon Sancho. Elle présente une alternance rapide d'images évoquant le soccer et la musique qui montre que la culture des amateurs de ce sport dépasse le terrain de jeu.

Pour en savoir plus, visitez www.facebook.com/uefachampionsleague et les pages de médias sociaux officielles de Pepsi dans le monde entier. Joignez-vous à la conversation en ligne en utilisant le mot clic #FORTHELOVEOFIT.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, COMMUNIQUEZ AVEC :

Beth Porter : [email protected]

À propos de PepsiCo

Les produits PepsiCo sont consommés plus d'un milliard de fois par jour dans plus de 200 pays et territoires partout dans le monde. PepsiCo a généré des revenus nets de plus de 70 milliards de dollars en 2020 grâce à sa gamme de produits complémentaire d'aliments et de boissons regroupant les marques Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker, Tropicana et SodaStream. La gamme de PepsiCo comprend plusieurs boissons et aliments délicieux et compte 23 marques qui produisent chacune plus de 1 milliard de dollars de ventes au détail annuelles estimées.

La mission de PepsiCo est d'être le chef de file mondial en matière d'aliments et de boissons pratiques en donnant un sens à sa vision. « Donner un sens à notre vision » reflète l'ambition de PepsiCo de réussir de manière durable dans le marché et d'intégrer cette raison d'être dans tous les volets de sa stratégie commerciale et de ses marques. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.pepsico.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1510565/Pepsi_Mello_004.jpg

SOURCE PepsiCo

Liens connexes

http://www.pepsico.com