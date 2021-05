TORONTO, le 3 mai 2021 /CNW/ - Mars Wrigley a engagé aujourd'hui une procédure au Canada et aux États-Unis afin d'envoyer un message fort à l'industrie du cannabis illégal de cesser d'utiliser illégalement les marques et les produits de l'entreprise. La poursuite a pour but de faire cesser le mésusage illégal et dangereux des marques de renommée mondiale de Mars Wrigley pour la commercialisation et la vente de produits comestibles infusés au THC, lesquels ressemblent beaucoup à des produits authentiques de Mars Wrigley, comme les friandises SKITTLESMD et STARBURSTMD. Mars Wrigley ne fabrique ni ne vend aucun produit contenant du THC.

Comme c'est également le cas pour d'autres marques de produits de consommation, certains fabricants utilisent des marques de Mars Wrigley sans autorisation pour créer de faux emballages destinés à des produits au THC qui sont vendus vides, puis remplis de friandises infusées au THC, dans le but de commercialiser et de vendre illégalement des produits au THC ressemblant énormément aux friandises véritables de Mars Wrigley. Mars Wrigley a également déposé une autre poursuite aux États-Unis contre une entreprise qui vend une souche de marijuana et des produits connexes sous le nom Zkittlez, qui est extrêmement similaire à une marque de Mars Wrigley.

Mars Wrigley condamne fortement l'utilisation de marques de friandises populaires pour la commercialisation et la vente de produits au THC, une telle utilisation enfreignant la Loi sur le cannabis du Canada et étant illégale au Canada. L'utilisation des marques de Mars Wrigley de cette façon n'est pas autorisée, est inappropriée et doit cesser, particulièrement pour protéger les enfants contre une ingestion involontaire de ces produits au THC illégaux.

En août 2020, Santé Canada a émis un avis par suite de plusieurs cas de préjudices graves ayant mené à des hospitalisations après que des enfants ont consommé accidentellement des produits comestibles au cannabis illégaux.

Les poursuites entamées par Mars Wrigley au Canada et aux États-Unis témoignent de la détermination de l'entreprise à faire cesser la distribution de ces produits au THC dangereux.

