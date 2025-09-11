En tant que réseau international, Unreasonable Food est particulièrement bien placé pour faire croître des entreprises à forte croissance qui se consacrent à la création d'un système alimentaire plus durable.

NEW YORK, 11 septembre 2025 /CNW/ -- Aujourd'hui, dans le cadre de l'initiative de collaboration Unreasonable Food™ , Mars et Unreasonable Group accueillent la prochaine génération d'entreprises en démarrage dans la famille Unreasonable Food.

« L'évolution de notre système alimentaire ne sera jamais simple, mais elle demeure l'un des leviers les plus pratiques dont nous disposons pour bâtir un avenir plus résilient et une économie florissante. Unreasonable Food, une collaboration audacieuse entre Mars Snacking et Unreasonable Group, a vu le jour en 2024 pour soutenir les entrepreneurs qui transforment nos défis les plus pressants de la chaîne alimentaire en occasions sans précédent.

« Relever les défis dans notre système alimentaire est une tâche plus importante que n'importe quelle entreprise », a déclaré Amanda Davies, chef de la recherche et du développement, Approvisionnement et développement durable, Mars Snacking. « C'est pourquoi il est vraiment important de bâtir un écosystème collaboratif, en reliant les esprits brillants derrière les entreprises pionnières aux chefs de file de l'industrie à grande échelle, afin de contribuer à libérer de nouvelles possibilités et accélérer la transformation vers un avenir plus résilient. »

Mars, en collaboration avec Unreasonable Group, a sélectionné 14 entreprises ciblées qui représentent la prochaine frontière des progrès en matière de développement durable. La cohorte 2025 d'Unreasonable Food s'appuiera sur le travail commencé en 2024, en mettant l'accent sur la réduction des émissions des bovins laitiers, la mise à l'échelle d'ingrédients durables et l'exploration de solutions avec des partenaires au sujet de couleurs durables.

Ce travail essentiel favorisera notre progression vers la prochaine phase de développement d'un système alimentaire plus durable et plus nutritif pour tous.

Voici la cohorte 2025 d'Unreasonable Food :

Alpine Bio : Conçoit des cultures comme le soja pour produire des protéines laitières, ce qui favorise une texture fondante, extensible et crémeuse sans l'apport d'une seule vache.

: Conçoit des cultures comme le soja pour produire des protéines laitières, ce qui favorise une texture fondante, extensible et crémeuse sans l'apport d'une seule vache. Standing Ovation : Produire de la caséine sans matières animales par fermentation de précision pour offrir des textures laitières authentiques pour le fromage et d'autres aliments.

: Produire de la caséine sans matières animales par fermentation de précision pour offrir des textures laitières authentiques pour le fromage et d'autres aliments. Oobli : Exploite les protéines sucrées des plantes pour créer un goût semblable à celui du sucre sans sucre, évolutif grâce à la fermentation.

: Exploite les protéines sucrées des plantes pour créer un goût semblable à celui du sucre sans sucre, évolutif grâce à la fermentation. Debut Biotechnology : Fait fermenter des ingrédients de grande valeur, y compris des substituts de couleurs naturelles, pour remplacer les sources non durables ou synthétiques.

: Fait fermenter des ingrédients de grande valeur, y compris des substituts de couleurs naturelles, pour remplacer les sources non durables ou synthétiques. Octarine Bio : Produit un assortiment dynamique de couleurs naturelles grâce à la fermentation, offrant des options fiables et durables pour la nourriture et les textiles.

: Produit un assortiment dynamique de couleurs naturelles grâce à la fermentation, offrant des options fiables et durables pour la nourriture et les textiles. DE3PBIO : Fait appel à l'IA et à la biotechnologie pour libérer des ingrédients fonctionnels à base de plantes qui rendent les aliments plus propres, plus sains et plus nutritifs.

: Fait appel à l'IA et à la biotechnologie pour libérer des ingrédients fonctionnels à base de plantes qui rendent les aliments plus propres, plus sains et plus nutritifs. NuCicer : Cultive de nouvelles variétés de pois chiches contenant jusqu'à 75 % plus de protéines, améliorant ainsi le goût, la texture et la résilience dans des conditions de stress climatique.

: Cultive de nouvelles variétés de pois chiches contenant jusqu'à 75 % plus de protéines, améliorant ainsi le goût, la texture et la résilience dans des conditions de stress climatique. Plantible Foods : Extrait la protéine Rubi à partir de la lemna (lentille d'eau), une plante très durable qui peut remplacer les œufs, les produits laitiers et les additifs.

: Extrait la protéine Rubi à partir de la lemna (lentille d'eau), une plante très durable qui peut remplacer les œufs, les produits laitiers et les additifs. Hydrosome Labs : Tire parti de bulles ultrafines pour stimuler les rendements de fermentation et l'apport en nutriments, ce qui rend la biofabrication plus efficace.

: Tire parti de bulles ultrafines pour stimuler les rendements de fermentation et l'apport en nutriments, ce qui rend la biofabrication plus efficace. Pow.bio : Une technologie pionnière de fermentation continue qui réduit les coûts et augmente la capacité de production biologique.

La première cohorte de 2024 a continué de démontrer ce qui est possible lorsque les entreprises à forte croissance sont soutenues par un écosystème motivé par des ambitions communes en matière de développement durable. Depuis que nous nous sommes joints au programme en 2024, notre première cohorte a déclaré des revenus supplémentaires de près de 200 millions de dollars, l'évitement de près de 140 000 tonnes de CO2, une économie de 310 millions de litres d'eau et 1,14 million de kilogrammes d'aliments vendus. Ces entreprises ont permis d'offrir des aliments sains et nutritifs à 24 millions de personnes supplémentaires et d'éduquer 2 millions de personnes supplémentaires sur l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ceux-ci, tout en augmentant les possibilités d'emploi et en améliorant les conditions de travail dans leurs collectivités.

« Nous sommes honorés d'accueillir ces entrepreneurs au sein de la famille Unreasonable Food », a déclaré Daniel Epstein, chef de la direction d'Unreasonable Group. « Leur travail témoigne de notre ambition commune à faire évoluer le système alimentaire de manière durable et inclusive. En collaboration avec Mars, nous sommes prêts à offrir du mentorat, à réunir des intervenants et à offrir des possibilités qui peuvent accélérer leur parcours. »

Les cohortes de coentreprises 2024 et 2025 collaboreront avec les équipes de Mars de l'entreprise, les mentors d'Unreasonable Food et un réseau mondial d'investisseurs pour soutenir davantage leurs efforts de changement de culture, qui s'articuleront autour de deux priorités communes : transformer les chaînes d'approvisionnement alimentaire et façonner l'avenir des aliments.

Pour en savoir plus sur Unreasonable Food et la cohorte de deuxième année, veuillez consulter le site Unreasonable Food .

À propos de Mars, Incorporated

Mars, Incorporated est convaincue que le monde que nous voulons demain commence par la façon dont nous faisons des affaires aujourd'hui. En tant qu'entreprise familiale d'une valeur d'environ 55 milliards de dollars, notre portefeuille diversifié et en expansion de produits de soins et de services vétérinaires de premier plan soutient les animaux de compagnie partout dans le monde et nos collations et produits alimentaires de qualité font le bonheur de millions de personnes chaque jour. Nou produisons certaines marques parmi les plus populaires au monde, dont ROYAL CANIN®, PEDIGREE®, WHISKAS®, CESAR®, DOVE®, EXTRA®, M&M'S®, SNICKERS® et BEN'S ORIGINAL™. Nos réseaux internationaux d'hôpitaux pour animaux de compagnie, dont BANFIELD™, BLUEPEARL™, VCA™ and ANICURA™ offrent des soins vétérinaires préventifs, généraux, spécialisés et d'urgence. De plus, notre activité mondiale de diagnostic vétérinaire ANTECH® offre des capacités révolutionnaires en matière de diagnostic des animaux de compagnie. Les Cinq Principes de Mars -- Qualité, Responsabilité, Mutualité, Efficacité et Liberté -- inspirent nos 150 000 associés qui travaillent tous les jours pour aider à créer un monde meilleur pour les gens, les animaux et la planète.

Pour en savoir plus sur Mars, consultez le site www.mars.com . Retrouvez-nous sur Facebook , Instagram , LinkedIn et YouTube .

À propos d'Unreasonable Group, LLC

Unreasonable est une entreprise internationale établie au Colorado qui soutient un programme de bourses pour les entrepreneurs en phase de croissance, achemine des flux de transactions exclusifs aux investisseurs et s'associe à certaines des principales marques au monde pour favoriser un avenir plus juste. Les 501 entreprises membres de la Unreasonable Fellowship exercent leurs activités dans plus de 180 pays, ont généré collectivement des revenus de 20 milliards de dollars, ont obtenu 20 milliards de dollars en financement et ont une incidence positive sur la vie de plus de 1 434 646 829 personnes. En tant que communauté mondiale, Unreasonable vise à changer la vocation du capitalisme. Cela vous semble déraisonnable? Nous le souhaitons. Parce que les idées raisonnables changent rarement les choses.

Pour en savoir plus sur Unreasonable, consultez le site www.unreasonablegroup.com .

