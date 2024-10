Plus de la moitié (56 %) des gens sont des parents d'animaux de compagnie [1] , et 47 % d'entre eux en sont les premiers propriétaires

, et 47 % d'entre eux en sont les premiers propriétaires Plus du tiers (37 %) des parents d'animaux de compagnie considèrent leur ami à fourrure comme la chose la plus importante dans leur vie

La possession de chats est plus courante que la possession de chiens à l'échelle mondiale, avec plus d'hommes (52 % d'hommes contre 48 % de femmes) étant propriétaires de chats

Mars lance sa toute première fin de semaine d'adoption mondiale, un événement qui soutient l'ambition de l'entreprise de trouver un foyer sain et heureux pour chaque animal de compagnie

LONDRES, le 2 oct. 2024 /CNW/ -- Mars Incorporated, un leader mondial dans les produits et services de soins aux animaux de compagnie, la confiserie, les collations et la nourriture, et le fabricant de certaines des marques les plus aimées au monde, a dévoilé aujourd'hui les résultats de la plus grande étude sur les parents d'animaux de compagnie au monde.

Mars Global Pet Parent Study, providing insights into the behaviors, trends and influences defining a new era of Pet Parent Centricity

Grâce aux connaissances de plus de 20 000 parents d'animaux de compagnie (propriétaires de chiens et de chats) dans 20 pays, l'Étude mondiale sur les parents d'animaux de compagnie de Mars montre l'influence importante des animaux de compagnie sur notre vie, analysant les besoins changeants des parents d'animaux de compagnie, y compris les différences générationnelles en matière de propriété, les races les plus courantes et de nouveaux renseignements sur les irritants que vivent les parents d'animaux de compagnie partout dans le monde aujourd'hui.

Avec la propriété croissante d'animaux de compagnie et les gens qui considèrent les animaux de compagnie comme l'une des choses les plus importantes de leur vie, les résultats indiquent une nouvelle ère de concentration sur les parents d'animaux de compagnie, où le lien émotionnel entre un parent d'animaux de compagnie et son animal de compagnie est plus fort que jamais.

Ikdeep Singh, président mondial de Mars Pet Nutrition, a déclaré : « Près de la moitié (47 %) des personnes interrogées sont de nouveaux propriétaires, ce qui marque une nouvelle ère pour les parents d'animaux de compagnie. « Nous savons que les parents d'animaux de compagnie évoluent, et nous devons évoluer avec eux, ce qui signifie intégrer l'orientation vers les parents d'animaux de compagnie dans notre ADN pour transformer l'expérience et établir des relations à vie avec les 455 millions d'animaux de compagnie et de parents d'animaux de compagnie que nous joignons."

Pour s'assurer que chaque animal de compagnie a un foyer heureux et sain, et dans le cadre de l'objectif continu de l'entreprise : UN MONDE MEILLEUR POUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE, l'étude est lancée en même temps que la toute première fin de semaine mondiale de l'adoption des animaux de compagnie sur Mars. Mars Pet Adoption Weekend aura lieu dans douze pays d'Europe, d'Asie, d'Amérique du Sud et d'Amérique du Nord, pour célébrer les nouveaux parents d'animaux de compagnie et encourager un plus grand nombre d'adoptions dans le monde.

Avec plus d'un milliard d'animaux de compagnie dans le monde, nous devenons un monde obsédé par les animaux de compagnie

Les parents d'animaux de compagnie sont clairement dévoués à leurs animaux de compagnie, et plus du tiers (37 %) des propriétaires de chiens et de chats considèrent leurs animaux de compagnie comme la chose la plus importante dans leur vie. Le pourcentage est encore plus élevé chez les membres de la génération Z (45 %) et de la génération Y (40 %).

Il y a aussi une préférence pour les chatons et les chiots : 84 % des chiens et des chats sont acquis avant l'âge de 12 mois. Les races de chiens les plus couramment détenues dans le monde sont le Labrador (6 %), le Chihuahua (6 %) et le Golden Retriever (5 %), et les races de chats les plus couramment détenues dans le monde sont le Persan (16 %), le British Shorthair (11 %) et le Siame (9 %).

Aujourd'hui, la possession de chats est plus courante que la possession de chiens à l'échelle mondiale, un plus grand nombre d'hommes (52 % d'hommes contre 48 % de femmes) étant propriétaires de chats. La décision d'avoir un animal de compagnie est grandement influencée par ceux qui nous entourent et dont la famille (26 %) est la principale influence, suivis des amis (21 %), des médias sociaux (13 %), de la recherche en ligne (13 %) et des vétérinaires (11 %).

Les chiens et les chats jouent un rôle central dans notre vie. Parmi ceux qui sont satisfaits de leurs animaux de compagnie[2], les propriétaires de chiens apprécient l'amour inconditionnel (50 %) et l'exhaustivité familiale (49 %), tandis que les propriétaires de chats apprécient le divertissement (48 %) et le soulagement du stress (44 %) que leurs amis à quatre pattes apportent. Cependant, le fait d'être un parent d'animal de compagnie comporte aussi des défis : 32 % se sentent coupables de laisser leurs chiens et leurs chats seuls, et seulement 42 % trouvent leur quartier très convivial pour les animaux de compagnie, et 26 % des parents d'animaux de compagnie affirment qu'ils trouvent l'idée de voyager avec leurs animaux de compagnie exigeants/difficiles.

Depuis le lancement du programme BETTER CITIES FOR PETS™ en 2017, Mars a créé une gamme de programmes dans le monde entier pour aider les villes à devenir reconnues comme étant accueillantes pour les animaux de compagnie, afin que plus de gens puissent profiter des avantages d'une vie avec des animaux de compagnie. De même, plus tôt cette année, la marque mars CESARMD s'est associée à Tripadvisor pour lancer un nouveau centre de voyage pour animaux de compagnie aux États-Unis afin de mettre en relation les parents d'animaux de compagnie avec les ressources et les conseils pour voyager avec leurs animaux de compagnie.

M. Singh poursuit : « En tant que première entreprise de soins aux animaux de compagnie au monde, nous travaillons toujours sur la prochaine grande chose en matière d'éducation des animaux de compagnie, en utilisant les connaissances de cette étude pour continuellement innover et s'adapter pour résoudre les problèmes des parents d'animaux de compagnie. Les parents d'animaux de compagnie ne naissent pas - ils deviennent, et c'est pourquoi nous devons nous assurer qu'ils ont les conseils, les conseils et le soutien dont ils ont besoin à chaque étape de leur parcours."

La toute première fin de semaine mondiale de l'adoption des animaux de compagnie sur Mars

Depuis 16 ans, Mars et sa famille de marques de soins aux animaux de compagnie et de santé vétérinaire, dont PEDIGREE®, IAMS™, ROYAL CANIN®, avec le soutien supplémentaire de la Fondation PEDIGREE, ainsi que ses marques de collations et d'aliments, se réunissent pour Mars Pet Adoption Weekend.

Cette année, la fin de semaine de l'adoption des animaux de compagnie sur Mars sera organisée pour la première fois à l'échelle mondiale, et douze pays y participeront pendant l'une des deux fins de semaine d'octobre. Il s'agit notamment du Brésil, du Canada, de la Chine, de la France, de l'Inde, du Japon, de la Malaisie, du Mexique, de la Thaïlande, des Philippines, du Royaume-Uni et des États-Unis.

Comme on sait que la possession d'animaux de compagnie est en hausse, il y a plus d'occasions que jamais de veiller à ce que les animaux de compagnie qui vivent dans des refuges ou dans la rue trouvent des maisons aimantes. Compte tenu de la joie indéniable que les animaux de compagnie peuvent apporter et du fait que seulement 11 % des propriétaires de chiens dans les pays interrogés adoptent des animaux de refuge, Mars souligne l'importance de l'ambition de l'entreprise de mettre fin à l'itinérance des animaux de compagnie, en célébrant les nouveaux parents d'animaux de compagnie et en encourageant l'adoption partout dans le monde.

Mars Pet Adoption Weekend appuiera l'adoption des animaux de compagnie dans le monde entier grâce à diverses activités, y compris des contributions financières à des refuges, des événements d'adoption, des activités de bénévolat et d'autres événements de sensibilisation.

Ikdeep Singh, président mondial de Mars Pet Nutrition, conclut : « Avec environ 362 millions de chats et de chiens sans abri dans le monde[3], notre travail consiste à trouver des façons novatrices d'éliminer les obstacles à l'adoption d'animaux de compagnie, en établissant des liens avec les parents d'animaux de compagnie au début de la parentalité afin qu'ils puissent trouver un compagnon parfait à quatre pattes qui apportera amour et joie dans leur vie quotidienne. « Alors que nous lançons notre toute première fin de semaine mondiale de l'adoption des animaux de compagnie, nous réaffirmons notre engagement envers notre objectif : Un monde meilleur pour les animaux de compagnie - une mission qui est au cœur de Mars depuis près de 90 ans."

RÉFÉRENCES

NOTES À L'INTENTION DE L'ÉDITEUR

À propos du sondage

Ce sondage a été commandé avec Ipsos par Mars, Incorporation

Sondage en ligne dans 20 marchés auprès de plus de 20 000 propriétaires de chiens/chats et non-propriétaires (avec un minimum de 500 parents de chats et 500 parents de chiens dans chaque marché). Marchés compris : Canada , États-Unis, Mexique, Brésil, Afrique du Sud, Royaume-Uni, Allemagne, France , Italie, Espagne, Turquie, Pologne, Inde, Thaïlande, Indonésie, Philippines , Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande

Les parents de chats et de chiens sont définis comme des personnes (âgées de 18 à 65 ans) qui sont responsables de la prise de décisions ou des soins de leur chat/chien (y compris son alimentation, sa santé et son bien-être global). Cela implique un engagement à répondre aux besoins de l'animal tout au long de sa vie. Le chat/chien devait être domestique ou cultivé et conservé dans un ménage principalement à des fins non commerciales.

L'échantillon en ligne comprend une certaine couverture rurale, mais il est probable qu'il soit sur-représentatif de la population de la région urbaine : - Nombre total de répondants n = 57 756 - Nombre total de personnes interrogées au sujet de leur chat/chien n = 21 106 - Nombre total de propriétaires de chiens n = 10 551 - Nombre total de propriétaires de chats n = 10 555 - Nombre total de chiens non propriétaires n = 34,890 - Nombre total de chats non propriétaires n= 37 687

L'échantillonnage des quotas adapté à chaque marché a été appliqué pour s'assurer que l'âge, le sexe et le profil régional des propriétaires de chats et de chiens reflétaient les proportions nationales de ces groupes démographiques dans ce marché.

Génération Z : 18 à 27 ans; Millénariaux : 28 à 43 ans; Génération X : 44 à 59 ans; Baby Boomers : 60 ans et plus

Les données présentées à l'échelle mondiale reflètent le résultat moyen dans tous les pays où l'enquête a été menée. Il n'a pas été pondéré pour refléter la taille de la population de chaque pays.

Le travail sur le terrain a été effectué entre le 1 mars et le 4 avril 2024

Personne-ressource d'Ipsos : Victoria Edmonds ( [email protected] )

À PROPOS DE MARS, INCORPORATED

Mars, Incorporated est animée par la conviction que le monde que nous voulons demain commence par la façon dont nous faisons des affaires aujourd'hui. En tant qu'entreprise familiale de plus de 50 milliards de dollars, notre portefeuille diversifié et en expansion de produits de premier plan pour les soins des animaux de compagnie et de services vétérinaires soutient les animaux de compagnie partout dans le monde, et nos collations et produits alimentaires de qualité ravissent des millions de personnes chaque jour. We produce some of the world's best-loved brands including ROYAL CANIN®, PEDIGREE®, WHISKAS®, CESAR®, DOVE®, EXTRA®, M&M's®, SNICKERS® and BEN'S ORIGINAL™. Nos réseaux internationaux d'hôpitaux pour animaux de compagnie, dont BANFIELD™, BLUEPEARL™, VCA™ et ANICURA™ couvrent les soins vétérinaires préventifs, généraux, spécialisés et d'urgence, et notre entreprise mondiale de diagnostic vétérinaire ANTECH® offre des capacités révolutionnaires en matière de diagnostic des animaux de compagnie. Les cinq principes de Mars - qualité, responsabilité, mutualité, efficacité et liberté - inspirent nos 150 000 associés à agir chaque jour pour aider à créer un monde meilleur pour les gens, les animaux de compagnie et la planète.

Pour en savoir plus sur Mars, consultez le site www.mars.com. Joignez-vous à nous sur Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube.

*Une statistique sur un milliard d'animaux de compagnie dans le titre - source : Données 2024 d'Euromonitor

[1] Les parents d'animaux de compagnie consultent les propriétaires de chiens et de chats interrogés dans 20 marchés

[2] Ceux qui ont donné une note de satisfaction d'au moins 7 sur 10 (95 % pour les chiens et 94 % pour les chats)

[3] Selon un nouveau rapport mondial publié en août 2024, un animal de compagnie sur trois est sans abri

