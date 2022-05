MARS CANADA ET INDSPIRE ANNONCENT UN NOUVEAU PARTENARIAT VISANT À CRÉER DES POSSIBILITÉS D'APPRENTISSAGE POUR LES ÉTUDIANTS AUTOCHTONES

La nouvelle bourse vise à aider les étudiants de tous niveaux à atteindre leur plein potentiel

BOLTON, ON, le 5 mai 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Mars Canada et Indspire ont annoncé un nouveau partenariat visant à promouvoir l'éducation des communautés autochtones, dont une bourse qui fournira 450 000 $ d'aide financière aux étudiants autochtones qui poursuivent des études postsecondaires.

Par l'entremise d'un partenariat de trois ans, Mars Canada soutiendra directement les programmes annuels Essor et Bâtir un avenir meilleur d'Inspire, offrant des possibilités de développement de carrière et des bourses fondées sur les besoins aux étudiants autochtones afin qu'ils puissent poursuivre leurs études. Cette nouvelle initiative permettra d'unifier la mission d'Indspire, qui consiste à éduquer, à mettre en relation et à soutenir financièrement les populations autochtones pour qu'elles puissent atteindre leur plein potentiel, avec l'objectif de Mars, qui est de bâtir un monde meilleur pour demain en commençant aujourd'hui.

« Avec cet engagement considérable, Mars Canada démontre son soutien indéfectible à la création de possibilités et à l'accès à l'éducation dans les communautés autochtones, déclare Mike DeGagné, président et chef de la direction, Indspire. Nous sommes heureux d'avoir établi un partenariat solide avec Mars Canada et nous sommes impatients de travailler ensemble pour promouvoir des investissements plus importants dans les peuples autochtones et l'avenir du Canada. »

« Chez Mars, nous sommes déterminés à bâtir un avenir meilleur dans lequel tout le monde s'épanouit et peut atteindre son plein potentiel, explique Chantal Templeton, directrice générale, Mars Canada. On constate un besoin important de promouvoir une plus grande égalité des chances pour les étudiants autochtones, notamment en matière d'accès à l'éducation au Canada. Ce partenariat et cette nouvelle bourse visent à soutenir cet effort, en contribuant à créer un avenir plus inclusif pour tous. »

La bourse destinée aux étudiants autochtones de Mars Canada sera accessible aux étudiants de tout le Canada à compter de mai 2022.

Pour obtenir plus d'information et présenter une demande, veuillez visiter le site : https://indspire.ca/fr/programs/students/bursaries-scholarships/ .

À propos d'Indspire

Indspire est un organisme de bienfaisance autochtone national qui investit dans l'éducation des Premières nations, des Inuits et des Métis pour le bénéfice à long terme de ces personnes, de leurs familles et de leurs communautés, ainsi que du Canada. Avec le soutien de ses partenaires financiers, Indspire octroie des bourses, offre des programmes et propose des ressources dans le but d'aider les étudiants des Premières Nations, inuits et métis à atteindre leur plein potentiel. En 2020-2021, Indspire a octroyé plus de 20 millions de dollars par l'entremise de 6425 bourses d'études et bourses d'excellence à des étudiants des Premières Nations, inuits et métis d'un bout à l'autre du Canada.

À propos de Mars, Incorporated

Depuis plus d'un siècle, Mars Incorporated est animée par la conviction que le monde que nous voulons pour demain commence par la façon dont nous faisons des affaires aujourd'hui. Cette idée est au cœur de la philosophie de notre entreprise familiale d'envergure mondiale. Aujourd'hui, Mars se transforme, innove et évolue selon une trajectoire qui renforce notre engagement à avoir un effet positif sur le monde qui nous entoure. Mars possède un portefeuille diversifié et en pleine croissance de produits confiserie, de produits alimentaires et de produits et services pour les animaux de compagnie, et elle emploie 133 000 associés dévoués et motivés à aller de l'avant. Avec des ventes annuelles de 40 milliards de dollars, Mars produit certaines des marques les plus appréciées au monde, dont DOVEMD, EXTRAMD, M&M'SMD, MILKY WAYMD, SNICKERSMD, TWIXMD, ORBITMD, PEDIGREEMD, ROYAL CANINMD, SKITTLESMD, BEN'S ORIGINALMC, WHISKASMD, COCOAVIAMD et 5MC; la marque veille aussi au bien-être de la moitié des animaux de compagnie dans le monde grâce à des services de santé animale comme AniCura, Banfield Pet HospitalsMC, BluePearlMD, Linnaeus, Pet PartnersMC et VCAMC.

Nous savons que nous ne pouvons vraiment réussir que si nos partenaires et les communautés dans lesquelles nous travaillons prospèrent également. Les cinq principes de Mars - qualité, responsabilité, mutualité, efficacité et liberté - inspirent nos associés et les incitent à agir chaque jour pour contribuer à créer un monde futur dans lequel la planète, ses habitants et les animaux de compagnie pourront s'épanouir. Pour plus d'information au sujet de Mars, veuillez visiter le site www.mars.com.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et YouTube.

SOURCE Mars Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias : Mars Canada, Shannon Denny, 416 884-1877, [email protected]; Indspire: Brandon Meawasige, (855) 463-7747 x2350, [email protected]