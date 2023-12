Mme Nankivell est une spécialiste chevronnée de l'industrie des investissements, qui apportera une vaste expertise à l'échelle mondiale et un sens aigu des affaires à l'équipe de MaRS

TORONTO, le 20 déc. 2023 /CNW/ - MaRS Discovery District est fier d'annoncer une transition déterminante dans l'équipe de direction. En effet, le conseil d'administration est heureux de présenter Alison Nankivell en tant que nouvelle directrice générale (DG), qui entrera en fonction en mars 2024.

MaRS annonce l’arrivée d’Alison Nankivell en tant que nouvelle directrice générale (Groupe CNW/MaRS Discovery District)

Après un processus de sélection rigoureux, c'est Mme Nankivell qui a été retenue pour le poste. Elle s'y connaît très bien dans le domaine de l'innovation. En tant que vice-présidente principale, Investissements et mise à l'échelle mondiale, chez BDC Capital, Mme Nankivell a été responsable des investissements dans le capital-risque et les fonds de croissance ainsi que d'initiatives stratégiques ESG (environnementales, sociales, de gouvernance) et d'expansion mondiale. Elle a aussi occupé des postes de direction en investissement pour le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, et Exportation et développement Canada, en plus de parler couramment le mandarin. Grâce à sa passion pour la croissance durable et son grand dévouement pour le soutien des talents émergents, Mme Nankivell est prête à poursuivre la mission du MaRS Discovery District, soit de soutenir les jeunes entreprises et d'avoir un effet positif sur la société.

« Je tiens à remercier Yung Wu pour son leadership visionnaire et son incroyable incidence sur MaRS au cours des six dernières années. Alison a la passion et le leadership nécessaires pour s'appuyer sur ces réussites antérieures et faire progresser MaRS au prochain niveau. » Annette Verschuren, présidente du conseil d'administration de MaRS.

« Je suis impatiente de diriger MaRS Discovery District et de travailler avec une équipe de professionnels talentueux afin de stimuler l'innovation, la croissance économique et l'incidence sociétale », explique Mme Nankivell. « MaRS est à une position unique dans le domaine de l'innovation au Canada et dans le monde. J'ai hâte de poursuivre le mandat de l'organisation et d'aider à façonner l'avenir de l'innovation au pays et ailleurs. »

Comme le directeur général actuel, Yung Wu, partira le 31 décembre prochain, Krista Jones occupera le poste par intérim à partir du 1er janvier 2024, jusqu'à l'arrivée de Mme Nankivell en mars. Mme Jones, qui est actuellement la dirigeante principale des résultats, fait partie intégrante de l'équipe de direction de MaRS depuis 15 ans. Parmi ses autres réalisations, citons notamment qu'elle a été une membre fondatrice de MaRS Momentum, le plus important programme au Canada pour les entreprises de science et de technologie qui en sont à l'étape d'expansion. Ses connaissances approfondies sur MaRS et les parties prenantes que nous soutenons, jumelé à son sens aigu de leadership, feront en sorte que la période de transition sera harmonieuse pour la communauté MaRS.

« Nous savons qu'Alison et notre équipe entreront dans une nouvelle ère d'innovation et de croissance au MaRS Discovery District », souligne Claudette McGowan, vice-présidente du conseil d'administration de MaRS, et chef du comité de sélection du ou de la DG. « Alison a des qualités exceptionnelles en matière de leadership et partage notre engagement à l'égard de la mission de l'organisation. Sa vision est parfaitement cohérente avec les objectifs de MaRS, et nous sommes impatients de voir les effets transformateurs qu'elle aura sur notre organisation et la communauté de l'innovation. »

Le conseil d'administration et toute la communauté du MaRS Discovery District entrevoient un avenir brillant et prospère sous l'égide de Mme Nankivell.

Au sujet du MaRS Discovery District

MaRS Discovery District (@MaRSDD) aide les jeunes entreprises canadiennes à résoudre leurs plus grands problèmes dans des domaines comme le climat, la santé et l'économie. En tant que plus grand centre d'innovation urbain en Amérique du Nord et qu'organisation à but non lucratif, MaRS fournit du soutien direct à plus de 1 200 entreprises, crée des communautés d'innovateurs dans son laboratoire et ses bureaux (totalisant une superficie de 1,5 million de pieds carrés) et encourage l'adoption de nouvelles solutions, tant au Canada que dans le monde.

