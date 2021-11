Mars Wrigley s'engage à en faire davantage et vise à réduire l'empreinte carbone des barres Mars au Canada de plus de 20 % d'ici 2023. Ce résultat représentera le fruit des efforts de l'entreprise pour transformer durablement les pratiques agricoles de sa chaîne d'approvisionnement, notamment en utilisant des données satellitaires pour établir des géocartes des exploitations de cacao et en déployant d'autres efforts de lutte contre la déforestation. Toutes les émissions qui ne peuvent être éliminées seront compensées par des crédits d'élimination du carbone de grande qualité, fondés sur des solutions climatiques telles que la reforestation et la restauration des terres.

Le plus grand fabricant de chocolat au monde travaillera avec un vérificateur indépendant pour certifier la neutralité carbone de la barre Mars. De plus, Mars Wrigley adhérera à la norme PAS 2060 pour la carboneutralité, cette norme offrant une transparence radicale et étant largement considérée comme la principale norme internationale de spécification de carboneutralité.

« Chez Mars, le monde que nous voulons pour demain est un monde dans lequel la planète est en santé, ce qui signifie que nous devons prendre des mesures fortes aujourd'hui, affirme Chantal Templeton, directrice générale, Mars Wrigley Canada. En commençant par l'emblématique barre Mars et en nous appuyant sur notre engagement mondial envers la carboneutralité, nous posons le type d'action nécessaire pour faire face à l'urgence climatique et pour garantir la santé et la durabilité de notre planète. »

Mars agit en faveur du climat depuis plus de dix ans. La barre Mars, qui est fabriquée à Newmarket, en Ontario depuis plus de 30 ans, est déjà produite dans une usine certifiée LEED Silver, qui n'envoie aucun déchet au site d'enfouissement et qui intègre plusieurs initiatives d'économie d'énergie, notamment la récupération de la chaleur des activités pour chauffer le bâtiment. Les réductions futures découleront d'une combinaison de mesures d'efficacité, d'investissements dans les nouvelles technologies et de projets d'énergies renouvelables sur place et externes.

La déforestation et le changement d'affectation des terres sont des facteurs importants d'émissions de carbone dans la chaîne d'approvisionnement agricole. Pour concrétiser son ambition d'une chaîne d'approvisionnement en cacao sans déforestation, Mars utilise des données satellitaires pour établir des géocartes des exploitations de cacao et a déjà cartographié plus du tiers de sa chaîne d'approvisionnement. Cela permet de contrôler et de gérer la chaîne d'approvisionnement en cacao grâce à une surveillance satellitaire quasi constante. La transparence est importante pour Mars, qui met ses progrès à la disposition du public au moyen d'une carte interactive.

