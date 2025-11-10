BETHESDA, Maryland, le 10 nov. 2025 /CNW/ - Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR) a annoncé aujourd'hui que son contrat de licence avec Sonder Holdings Inc. (NASDAQ: SOND, « Sonder ») n'était plus en vigueur en raison du défaut de Sonder. Par conséquent, Sonder n'est plus affiliée à Marriott Bonvoy, et les propriétés Sonder ne sont pas disponibles pour les nouvelles réservations sur les canaux de Marriott.

La priorité immédiate de Marriott est de soutenir les invités qui séjournent actuellement dans les propriétés de Sonder et ceux qui ont des réservations à venir. Marriott communiquera avec les invités qui ont réservé directement par l'entremise des canaux Marriott, y compris marriott.com, l'application Marriott Bonvoy et les centres de réservation mondiaux de Marriott, afin de répondre à leurs besoins de réservation. Les invités qui ont réservé par l'entremise d'une agence de voyages en ligne tierce doivent communiquer avec ces organisations. Marriott demeure déterminée à réduire au minimum les perturbations dans les plans de voyage des invités.

Les invités qui ont des questions au sujet des réservations actuelles ou futures sur une propriété de Sonder réservée par les canaux de Marriott peuvent communiquer avec le service à la clientèle de Marriott ici.

