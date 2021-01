Marmen construira une nouvelle usine pour la fabrication de tours d'éoliennes offshore dans l'État de New York

La proposition d'Equinor, développée conjointement avec Marmen/Welcon et le Port d'Albany, transformera les installations portuaires pour la production de tours d'éoliennes offshore et de pièces de transition.

Cette initiative créera jusqu'à 350 emplois directs dans la région. En plus des retombées économiques favorables pour l'État de New York, ce nouveau projet aura un impact très positif sur l'ensemble des activités de Marmen. L'aménagement du port débutera en 2021 et la production des tours est prévue pour la fin de l'année 2023. La réalisation engendrera des investissements de plusieurs centaines de millions de dollars américains.

« Marmen est très heureuse de pouvoir jouer un rôle actif dans ce méga projet éolien offshore. Nous saluons l'engagement du gouvernement Cuomo et de l'État de New York à relever les défis du changement climatique par des actions concrètes et un plan d'énergie propre à long terme. Nous sommes très fiers que notre expertise dans l'industrie éolienne puisse contribuer au développement des énergies renouvelables et à la réalisation des objectifs en matière d'énergie propre », a déclaré Patrick Pellerin, président de Marmen.

Avec l'expansion de l'énergie éolienne offshore sur la Côte Est, le port d'Albany deviendra une destination idéale pour l'approvisionnement de composantes pour les futurs projets éoliens. Le potentiel économique de la région de la capitale de New York est énorme.

Marmen est reconnue comme l'un des plus grands fabricants de tours d'éoliennes en Amérique du Nord et pour fournir des services d'usinage, de fabrication et d'assemblage mécanique de haute précision aux principaux OEM du monde entier. L'entreprise possède des installations au Canada et aux États-Unis.

Welcon basée au Danemark, est le premier fabricant mondial de tours d'éoliennes offshore et détient les droits de production mondiaux pour les fondations Stiesdal offshore flottantes et fixes.

Equinor Wind US est une vaste entreprise énergétique œuvrant dans le domaine des énergies renouvelables. Equinor alimente désormais plus d'un million de foyers européens en énergie éolienne renouvelable provenant de quatre projets au Royaume-Uni et en Allemagne. Equinor a mis en service le premier parc éolien offshore flottant du monde en 2017 au large des côtes écossaises. Aux États-Unis, Equinor détient deux baux légaux sur la zone d'Empire Wind située à environ 32 km au sud de Long Island, et la zone de Beacon Wind qui se trouve à 96 km au large de la côte de Long Island.

SOURCE Marmen Inc.

Renseignements: Contact Marmen : Claude Mallick, Chef de service - Marketing et Communications, Courriel : [email protected], Tél. : 819-379-0453