LOS ANGELES et LONDRES, 7 juin 2021 /CNW/ - Marlin Equity Partners, une société mondiale d'investissement de premier plan, a le plaisir d'annoncer la clôture définitive du fonds Marlin Heritage Europe II, L.P., (« Heritage Europe II » ou le « Fonds »), avec des engagements de capitaux totaux de 675 millions d'euros, soit plus du double de la taille de son prédécesseur. Le Fonds a dépassé son objectif de clôture avec succès, grâce à l'appui solide des partenaires limités existants et à l'intérêt important de nouveaux investisseurs mondiaux.

Heritage Europe II s'inscrit dans la continuité de la stratégie d'investissement employée par Marlin depuis plus de 15 ans et par le fonds qui l'a précédé, Marlin Heritage Europe, L.P. Le Fonds appliquera la même philosophie et la même approche d'investissement axée sur les processus que celles utilisées par les fonds Marlin précédents et ciblera les investissements dans les entreprises du marché intermédiaire généralement situées en Europe, où la société est active depuis 2006 et a officiellement ouvert un bureau à Londres en 2012. Conformément à l'orientation historique de Marlin, Heritage Europe II cherchera à investir dans des entreprises durables à fort potentiel qui peuvent bénéficier de la riche histoire de la société en matière d'accélération de la croissance et d'expansion des entreprises, ainsi que de ses ressources opérationnelles substantielles. Le Fonds continuera à se concentrer sur les secteurs où Marlin a développé une grande expertise, notamment les logiciels, la technologie, les soins de santé, les entreprises technologiques et les services financiers.

« Notre capacité à lever plus de deux fois le montant du capital du fonds précédent confirme notre position et notre reconnaissance en tant que société de premier plan dans la région et partenaire à valeur ajoutée, a déclaré David McGovern, fondateur et chef de la direction de Marlin. Nous sommes reconnaissants du soutien de notre base d'investisseurs existante et de nos nouveaux partenaires, et nous sommes maintenant impatients de continuer à exécuter notre stratégie d'investissement axée sur l'exploitation pour aider les entreprises à créer de la valeur à long terme et à obtenir des résultats fructueux pour nos partenaires. »

Peter Spasov, directeur général principal de Marlin, a ajouté : « Notre succès en Europe est le résultat de notre vaste expertise dans les secteurs que nous ciblons, de notre expérience avérée en matière d'investissement dans la région, de notre infrastructure mondiale établie et de notre approche collaborative pour travailler avec les équipes de direction afin de mettre en œuvre des initiatives axées sur la croissance et l'amélioration de la valeur. Nous sommes heureux de continuer à tirer parti de la transformation numérique rapide qui se produit aujourd'hui dans l'ensemble des entreprises et des industries, et nous sommes fermement convaincus que nous sommes particulièrement bien placés pour aider les entreprises à accélérer la mise en place de leurs modèles d'affaires dans le cadre de la vague de numérisation en cours. »

Marlin a clôturé 9 fonds d'actions privés et réalisé plus de 180 acquisitions depuis sa création en 2005, et gère plus de 7,6 milliards de dollars de capitaux. La clôture de Heritage Europe II survient à la suite d'une période de forte activité d'investissement pour la société. Depuis le début de 2020, Marlin a acquis 26 entreprises et réalisé 8 sorties dans un contexte de pandémie mondiale.

Sarah Roberts, Katie St. Peters, Karin Orsic et Bruce Ettelson de Kirkland & Ellis LLP ont agi en tant que conseillers juridiques et Credit Suisse Securities (USA), LLC a agi en tant que conseiller exclusif de placement privé et agent de placement dans la formation de Heritage Europe II.

À propos de Marlin Equity Partners

Marlin Equity Partners est une société d'investissement internationale qui gère un capital de plus de 7,6 milliards de dollars. La société est déterminée à fournir aux sociétés mères, aux actionnaires et aux autres parties prenantes des solutions sur mesure qui répondent à leurs besoins commerciaux et de liquidité. Marlin investit dans des entreprises de plusieurs secteurs où sa base de capital, ses relations industrielles et son vaste réseau de ressources opérationnelles renforcent considérablement les perspectives de l'entreprise et augmentent sa valeur. Depuis sa création, Marlin, grâce à un groupe de fonds et d'entreprises apparentées, a mené à bien plus de 180 acquisitions. Le siège social de la société se trouve à Los Angeles, en Californie, et elle dispose d'un bureau supplémentaire à Londres. Pour en savoir plus, consultez le site www.marlinequity.com.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Peter Spasov, courriel : [email protected], http://www.marlinequity.com

