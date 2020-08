BAKERSFIELD, Californie, 6 août 2020 /CNW/ -- Aujourd'hui, Marler Clark a déposé une plainte pour contamination par la salmonelle au nom d'une citoyenne canadienne devant la Cour fédérale des États-Unis en Californie en raison de sa maladie liée à la Salmonella Newport -- des oignons contaminés provenant de Thomson International. Marler Clark, Marler Clark, the Salmonella attorneys, les avocats spécialisés dans les cas d'infection à salmonelles, travaillent avec Craig Murphy de Murphy & Murphy pour le compte de Kendra Cooper d'Edmonton en Alberta, qui est tombée malade le 6 juillet dernier à cause de la Salmonella Newport après avoir consommé des oignons rouges contaminés de Thomson dans un Super Bacon Thickburger de Carl's Jr. Plainte : Complaint 1:20-at-00558.

« C'est le deuxième produit alimentaire élaboré aux États-Unis ayant rendu malades des Canadiens ainsi que des citoyens américains au cours des 30 derniers jours -- d'abord l'épidémie de Cyclospora causée par des produits de Fresh Express a rendu malades 641 personnes aux États-Unis et 37 au Canada -- maintenant, c'est la salmonelle qui a rendu malades au moins 516 personnes aux États-Unis et au Canada », a déclaré William Marler, avocat spécialisé en matière de salubrité alimentaire. « Les producteurs et les régulateurs américains doivent intensifier leur action, sinon les frontières se fermeront non seulement aux citoyens américains en raison de la COVID, mais aussi aux aliments produits aux États-Unis », a ajouté M. Marler.

Selon les autorités sanitaires canadiennes, en date du 2 août 2020, 120 cas confirmés de maladie causée par la Salmonella Newport liés à cette épidémie ont été recensés dans les provinces suivantes : Colombie-Britannique (43), Alberta (56), Saskatchewan (4), Manitoba (13), Ontario (2), Québec (1) et Île-du-Prince-Édouard (1). Dix-sept personnes ont été hospitalisées. Aucun décès n'a été signalé. Les personnes qui sont tombées malades ont entre 3 et 100 ans. La majorité des cas (56 %) sont des femmes.

L'analyse du séquençage du génome entier montre qu'une épidémie d'infections causée par la Salmonella Newport au Canada est génétiquement liée à cette épidémie aux États-Unis. Cela signifie que les personnes touchées par ces deux épidémies sont susceptibles de partager une source d'infection commune.

Selon les agences américaines du Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, CDC, et de l'Administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments, FDA, jusqu'au 29 juillet 2020, un total de 396 personnes infectées par la souche de Salmonella Newport ont été signalées dans 34 États américains (voir la carte : (see map)). Cinquante-neuf hospitalisations ont été signalées.

De nombreuses personnes malades ont été identifiées comme faisant partie d'un foyer d'infection (illness cluster). Un foyer de personnes infectées est défini comme deux personnes ou plus ne vivant pas dans la même maison, qui déclarent avoir mangé au même restaurant, assisté à un événement commun ou fait des courses au même endroit dans une épicerie au cours de la semaine avant de tomber malade.

Vingt-deux groupes de malades ont été identifiés dans sept États américains. Les informations provenant de ces groupes montrent que de nombreuses personnes atteintes ont mangé des oignons rouges. Les informations recueillies à partir de ces groupes de personnes infectées ont permis d'identifier Thomson International, Inc. de Bakersfield, en Californie, comme un producteur probable des oignons rouges en cause. En raison de la façon dont les oignons sont cultivés et récoltés, d'autres types d'oignons, tels que les oignons blancs, jaunes ou jaunes sucrés, peuvent également être contaminés. Des recherches supplémentaires sont en cours pour déterminer si d'autres oignons sont liés à l'épidémie.

Le 1er août 2020, Thomson International, Inc. a procédé à un rappel volontaire de ses oignons rouges, jaunes, blancs et jaunes sucrés parce qu'ils peuvent être contaminés par la salmonelle. Les consommateurs, les restaurants et les détaillants ne doivent pas manger, servir ou vendre les oignons rappelés de Thomson International, Inc. de Bakersfield en Californie.

Le cabinet juridique spécialisé en salubrité alimentaire Marler Clark, Marler Clark, The Food Safety Law Firm, est le principal cabinet d'avocats du pays qui représente les victimes d'épidémies dues aux salmonelles. Les avocats spécialistes de la salmonelle du cabinet Marler Clark, Salmonella lawyers of Marler Clark, ont représenté des milliers de victimes d'épidémies causées par les salmonelles et d'autres maladies d'origine alimentaire et ont récupéré plus de 750 millions de dollars pour leurs clients. Marler Clark est le seul cabinet d'avocats du pays dont la pratique est exclusivement axée sur les litiges relatifs aux maladies d'origine alimentaire. Nos avocats spécialisés dans le domaine de la salmonelle ont plaidé des affaires liées à ce type de pathogènes provenant d'épidémies liées à une variété d'aliments, tels que le cantaloup, les tomates, la dinde hachée, le salami, les choux de Bruxelles, les céréales, le beurre d'arachide et les aliments servis dans les restaurants. Le cabinet d'avocats a engagé des poursuites judiciaires au sujet de contaminations dues aux salmonelles contre des sociétés telles que Cargill, ConAgra, Peanut Corporation of America, Sheetz, Taco Bell, Subway et Wal-Mart.

Si vous ou un membre de votre famille avez contracté une infection à salmonelles, Salmonella, y compris l'arthrite réactionnelle ou le syndrome du côlon irritable (SCI), Reactive Arthritis ou Irritable bowel syndrome (IBS) , après avoir consommé des aliments et que vous souhaitez faire une réclamation juridique, contactez les avocats spécialisés dans la salmonelle du cabinet Marler Clark au 1-800-884-9840 pour une évaluation gratuite de votre cas.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/648744/Marler_Clark_Logo.jpg

SOURCE Marler Clark, The Nation's Food Safety Law Firm

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Bill Marler, tél. 206-794-5043, [email protected], http://www.marlerclark.com

Liens connexes

http://www.marlerclark.com