Marleen Beaulieu quitte la présidence d'Attraction Images et passe le flambeau à Richard Speer

MONTRÉAL, le 9 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Attraction Média annonce que Marleen Beaulieu, présidente et productrice exécutive d'Attractions Images, quittera la présidence de ce fleuron du groupe le 31 octobre prochain alors que Richard Speer, président fondateur d'Attraction Média, assumera aussi dorénavant la présidence d'Attraction Images. Il retourne à ses premières amours, reflétant le recentrage du groupe dans la production de contenus. Il sera épaulé par la solide équipe de production déjà en place.

Un héritage marquant pour Attraction

« Après plus de 8 ans de travail soutenu de Marleen à la direction de nos activités de production, je suis reconnaissant que nous ayons pu planifier une transition depuis plusieurs mois déjà, avec une relève qui est prête, souligne Richard Speer. Son départ représente bien entendu la perte d'une ressource de premier plan pour Attraction Média, mais la vitalité actuelle d'Attraction Images est telle qu'elle s'observe entre autres par ses 44 nominations pour les Prix Gémeaux 2021. L'héritage que Marleen laisse chez Attraction se mesure aussi par la diversité des productions marquantes qu'elle a portées et la présence de ces dernières sur tous les réseaux de télévision. Elle a dirigé une organisation qui est en santé et elle a su mobiliser une solide équipe pour la poursuite de nos activités. »

Marleen Beaulieu envisage pour sa part la suite avec le sentiment du devoir accompli. « Je suis fière de mes réalisations chez Attractions Images, souligne-t-elle. Ces années sont d'abord définies par les expériences humaines partagées avec les équipes dont je me suis entourée. Produire des émissions de télé, c'est savoir rassembler des talents, respecter les artistes et artisans et surtout, ne tenir personne pour acquis. J'aime ce métier d'amour, ainsi que les gens que j'ai côtoyés au fil des ans chez Attraction. À présent, j'ai la volonté que mes activités professionnelles se déploient autrement, en explorant des mandats à la fois ponctuels et diversifiés. »

Femme d'affaires aguerrie et bâtisseuse au flair incomparable du milieu télévisuel québécois, Marleen Beaulieu est récipiendaire d'innombrables prix et récompenses, dont plus de 50 Prix Gémeaux auxquels s'ajoutent quantité de Félix, Olivier, Boomerang et Numix. Sa signature est intimement liée à des centaines de titres de la culture populaire du Québec comme Les Chefs !, En direct de l'univers, le retour de Passe-Partout, Deux hommes en or, L'amour est dans le pré, Un chef à la cabane, Les Parent, La petite séduction, Ricardo, Fort Boyard, Sonia Benezra ou encore le Gala MétroStar. La présence assidue en coulisses de cette défricheuse de nos espaces culturels est directement liée aux émotions vécues par des millions de Québécoises et Québécois devant leur télé.

De ses premiers pas au magazine Québec Rock dans les années 80 à la production de références culturelles contemporaines en documentaires, fictions, téléréalités, séries jeunesse, longs-métrages et émissions de divertissement, Marleen Beaulieu a multiplié les fonctions de haute direction chez Coscient, TVA puis Gesca. Elle a gravi un à un les échelons de la production télévisuelle et a permis de paver la voie pour l'exercice d'un métier qui n'existait que peu ou pas. Elle a aussi pris part activement à la transformation de la télévision québécoise, depuis l'essor des chaines spécialisées aux plateformes numériques.

La forme que prendra le nouveau leadership chez Attraction Images sera précisée prochainement.

À propos d'Attraction Média

Chef de file en télévision, en publicité, en film et en contenu depuis 2002, Attraction est un acteur incontournable du divertissement au Québec. Que ce soit par son contenu télévisuel, cinématographique, publicitaire, numérique, de marque ou rédactionnel, Attraction Média a pour principale ambition de toucher et émouvoir ses publics en se renouvelant constamment.

