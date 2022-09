CALGARY, AB et VANCOUVER, BC, le 8 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Martin Daraiche, président du Cabinet de relations publiques NATIONAL, est heureux d'annoncer la nomination de Mark Seland au poste d'associé directeur pour l'Ouest canadien. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Mark sera chargé de diriger les activités quotidiennes des bureaux de NATIONAL à Calgary et à Vancouver, de définir l'orientation stratégique et de développer les activités, la réputation et l'engagement de la Firme dans les discussions de l'heure, tout en continuant à travailler étroitement avec nos clients et à offrir des conseils stratégiques de haut niveau.

« Mark est un homme d'impact, un collaborateur, un bâtisseur d'équipe, un conseiller de confiance et une source de solutions créatives. Engagé et respectueux, son style de leadership correspond aux valeurs et à la vision de NATIONAL. Mark nous aidera à poursuivre le développement d'une organisation performante et de premier ordre qui connecte les experts de toute la Firme aux besoins complexes des clients de l'Ouest canadien », souligne Martin Daraiche.

« Nous disposons de bases solides et d'une équipe expérimentée et diversifiée dans l'Ouest canadien. Grâce aux relations de confiance que nous entretenons avec nos collègues et clients dans l'Ouest, partout au Canada et ailleurs dans le monde, nous contribuons à l'essor, à la croissance et au dynamisme de nos clients et de la Firme. Nous sommes ravis de travailler sur des mandats qui nous placent au cœur des enjeux qui comptent », ajoute Mark Seland.

Mark s'est joint à NATIONAL à titre de vice-président principal du bureau de Calgary de la Firme en novembre 2020. Comptant plus de 30 ans d'expérience, il est considéré comme un conseiller de confiance en matière de stratégies complexes et de résolution d'enjeux auprès de conseils d'administration, de chefs d'entreprise et de leaders gouvernementaux et politiques au Canada et aux États-Unis. Avant de se joindre à NATIONAL, Mark était président et chef de la direction d'ABRIO Health, un organisme qui s'efforce de reconfigurer les politiques et les structures publiques dans les domaines communautaire, des soins de santé et des services sociaux, afin d'améliorer la santé globale de la population. Auparavant, il a passé 17 ans au Canadien Pacifique, où il a dirigé l'équipe de communication de l'entreprise dans les domaines de l'engagement gouvernemental aux États-Unis et au Canada, du marketing et des communications internes, des relations avec les médias, de la gestion de crise et de la gestion communautaire. Il a notamment agi à titre de conseiller en communication interne pendant la course aux procurations de 2011-2012. Il est diplômé de l'Université Mount Royal, lauréat du Distinguished Alumni Award, et donne régulièrement des conférences sur la culture d'entreprise, la gestion du changement et le leadership extraordinaire. Au cours de sa première année au sein de la Firme, Mark a reçu le prix Modèle de Leadership Visionnaire d'AVENIR GLOBAL sur une nomination de ses collègues.

