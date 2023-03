HOUSTON, le 31 mars 2023 /CNW/ -- TNT Crane & Rigging LLC (TNT), la plus grande plateforme de services de grue à atelier ouvert en Amérique du Nord, a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a nommé Mark Irion au poste de chef de la direction, avec effet immédiat. M. Irion succède à M. Mike Appling, qui est chef de la direction de TNT depuis 2007. M. Appling demeurera à la Société jusqu'au 30 avril 2023 pour assurer une transition en douceur et quittera le conseil d'administration à ce moment-là.

M. Irion, un cadre chevronné qui compte près de 25 ans d'expérience dans le secteur de la location d'équipement, continuera également d'être membre du conseil d'administration de TNT, où il siège depuis juin 2020. Plus récemment, il a occupé le poste de chef de la direction financière de Herc Holdings, où il a été reconnu pour avoir contribué à la mise en œuvre de stratégies qui ont amélioré l'efficacité énergétique de la flotte et accéléré les activités stratégiques de fusions-acquisitions.

« Mark est un leader accompli qui possède la vision et les capacités adéquates pour diriger le prochain chapitre de la croissance et de la réussite de TNT », a déclaré David E. Fanta, président du conseil d'administration de TNT. « Il apporte à l'entreprise une connaissance approfondie du secteur et un sens aigu des finances. Ayant siégé à notre conseil d'administration pendant près de trois ans, il a déjà une solide compréhension des activités, de la stratégie, de la culture et des opportunités de TNT. Nous nous réjouissons à l'idée de continuer à travailler en étroite collaboration avec Mark pour mettre en œuvre les plans de TNT visant à accélérer la croissance rentable. »

M. Irion a déclaré : « Je suis enthousiaste à l'idée d'assumer ce rôle et de guider TNT vers l'avenir, à mesure que nous continuons à fournir un service de qualité supérieure à nos clients grâce à notre expertise et à nos capacités inégalées. Ce qui a toujours été remarquable chez TNT, c'est notre culture qui place les gens au premier plan. Cela se traduit par des relations solides et pluriannuelles avec les clients et par un bilan de sécurité de premier ordre dans l'exécution réussie de travaux essentiels à la mission. C'est un honneur de diriger cette entreprise et j'ai hâte de commencer. »

M. Fanta a ajouté : « Mike laisse un héritage extraordinaire à TNT. Il a contribué au développement de la Société grâce à plus d'une douzaine d'acquisitions et à une forte croissance organique. Au nom de tous les membres du conseil d'administration, je tiens à remercier Mike pour ses nombreuses contributions à TNT au fil des ans et je lui souhaite le meilleur pour l'avenir. »

M. Irion a été chef de la direction financière de Herc Holdings (NYSE : HRI) depuis juin 2018. L'entreprise est exploitée par Herc Rentals Inc. en tant que principal fournisseur de matériel de location dans toute l'Amérique du Nord. Auparavant, M. Irion a occupé pendant 19 ans le poste de chef de la direction financière de Neff Corporation, une entreprise de location de matériel cotée en bourse. Précédemment, au cours de sa carrière, il a été chef de la direction financière pour une entreprise de distribution de composants informatiques et auditeur principal chez Deloitte & Touche s.r.l.

À propos de TNT Crane & Rigging LLC

Basée à Houston, TX, et fondée en 1985, TNT est la plus grande plateforme ouverte de services de grues en Amérique du Nord, avec des positions de leader sur les principaux marchés finaux de la maintenance et dans les principales zones géographiques. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de plus de 40 agences réparties sur la côte du Golfe, dans les Rocheuses et dans le sud-est des États-Unis, ainsi que dans l'ouest du Canada. La flotte de TNT compte plus de 700 grues, principalement des grues mobiles qui sont exploitées par une main-d'œuvre de plus de 1 500 employés qualifiés. TNT dessert plus de 4 000 clients qui sont principalement présents sur les marchés en aval, commerciaux, énergétiques et d'infrastructure.

