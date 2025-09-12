La dernière entrevue de la campagne pancanadienne Histoires d'être NOUS, qui célèbre le pouvoir rassembleur de nos films et séries d'ici. Lancement officiel en octobre.

EDMONTON, AB, le 12 sept. 2025 /CNW/ - Le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec George Stroumboulopoulos lors d'une conversation franche sur la souveraineté culturelle du Canada, les films et séries qui l'ont marqué et pourquoi nos histoires comptent plus que jamais. Cette rencontre s'inscrit dans la tournée pancanadienne Histoires d'être NOUS, menée par NOUS | MADE, une campagne qui met de l'avant le pouvoir des récits d'ici à l'écran.

Mark Carney et George Stroumboulopoulos discutent des émissions de télévision et des films d’ici qui façonnent notre identité, tout en abordant la question de la souveraineté culturelle

Pour la campagne, Strombo a traversé six provinces et un territoire -- en voiture, en bateau et en avion -- afin de rencontrer des citoyens de petites villes comme de grands centres et leur poser une question toute simple : quel film ou quelle série d'ici vous a le plus marqué? Le périple s'est terminé au Festival international du film de Toronto (TIFF), donnant le coup d'envoi à une campagne et une série de contenu qui seront déployés en octobre.

En parallèle, Rosalie Vaillancourt, à la barre de la campagne francophone, a mis en valeur la diversité des voix et des cultures du pays, concluant sa propre escapade routière autour du Québec et dans les Maritimes avec des moments forts au Festival de cinéma de la ville de Québec et aux prix Gémeaux.

Faits saillants de la campagne NOUS | MADE

27 entretiens approfondis menés partout au pays, notamment avec l'animateur Pierre-Yves Lord , le trio acadien Les Hay Babies , l'autrice Kim Thúy ( Ru , Em ), la réalisatrice Chloé Robichaud ( Deux femmes en or ); du côté anglophone, l'acteur et producteur Ryan Reynolds , l'astronaute Chris Hadfield , l'autrice-compositrice-interprète Jessie Reyez , l'actrice Emily Hampshire ( Schitt's Creek ), l'acteur Paul Sun-Hyung Lee ( Kim's Convenience ), l'acteur Jay Baruchel ( Goon ), l'actrice Tantoo Cardinal ( North of 60 ), l'actrice Tonya Williams ( Les Feux de l'amour et fondatrice/directrice générale du Reelworld Screen Institute), le cinéaste Atom Egoyan ( The Sweet Hereafter ), le musicien Rob Baker ( The Tragically Hip ), et le joueur de la LNH Sam Reinhart (des Panthers de la Floride, champions de la Coupe Stanley).

, le trio acadien , l'autrice ( , ), la réalisatrice ( ); du côté anglophone, l'acteur et producteur , l'astronaute , l'autrice-compositrice-interprète , l'actrice ( ), l'acteur ( ), l'acteur ( ), l'actrice ( ), l'actrice ( et fondatrice/directrice générale du Reelworld Screen Institute), le cinéaste ( ), le musicien ( ), et le joueur de la LNH (des Panthers de la Floride, champions de la Coupe Stanley). Plus de 100 vox pop réalisés sur la route

réalisés sur la route 14 villes visitées dans 6 provinces et 1 territoire (C.-B., Alb., Ont., Qc, N.-B., Î.-P.-É., Nt)

visitées dans 6 provinces et 1 territoire (C.-B., Alb., Ont., Qc, N.-B., Î.-P.-É., Nt) Plus de 1 700 commentaires sous la première publication Instagram de George

sous la première publication Instagram de George Plus de 420 000 vues sur les collaborations Instagram de MADE et George - un bond de 500% - et une augmentation de 180% de l'engagement.

sur les collaborations Instagram de MADE et George - un bond de une augmentation de 180% de l'engagement. Plus de 67 000 vues sur les collaborations Instagram de NOUS et Rosalie, et une hausse de 15% du nombre d'abonnés.

sur les collaborations Instagram de NOUS et Rosalie, et une hausse de 15% du nombre d'abonnés. Et bien plus à venir…

« Il n'y a pas qu'une seule identité canadienne, et c'est cette diversité qui rend notre culture si intéressante et précieuse. Je pense que c'est important d'avoir ces conversations et d'explorer l'impact que ces histoires, ces émissions et ces films ont eu sur nous. Quand on plonge dans nos souvenirs collectifs, on peut voir à quel point certaines émissions de télévision et certains films d'ici ont imprégné notre ADN culturel. J'ai voulu faire ça non pas par nostalgie, mais pour en tirer des leçons et nous permettre d'aller de l'avant. »

--George Stroumboulopoulos

Depuis 2019, NOUS | MADE souligne le travail des créateur•trices d'ici dans le domaine du cinéma, de la télévision, des jeux vidéo et du divertissement numérique. Elle est le fruit d'une collaboration entre le Fonds des médias du Canada, qui souligne ses 15 ans cette année, et Téléfilm Canada. Sa mission : redéfinir la façon dont les contenus de chez nous sont perçus, ici comme ailleurs.

DOSSIER DE PRESSE

Extrait vidéo de la conversation entre George Stroumboulopoulos et le Premier ministre; deux bandes-annonces de MADE | NOUS (avec sous-titres et sans, MP4 et MOV), photos verticales et horizontales.

https://drive.google.com/drive/folders/1O0TBfgJetgZtnkMr_-rEKc3EZ84o6Nq2?usp=sharing

SOURCE MADE | NOUS

Contact média : Yulia Balinova, FleishmanHillard, [email protected]