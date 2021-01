Marjolaine Étienne nommée conseillère du Secrétaire général des Nations Unies sur le Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les peuples Autochtones

MASHTEUIATSH, QC, le 11 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le 17 décembre 2020, le Secrétaire général des Nations Unies António Guterres a nommé Mme Marjolaine Étienne à titre de membre du Conseil consultatif des administrateurs du Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les peuples autochtones.

Mme Étienne a été choisie comme représentante des peuples autochtones du Canada pour conseiller le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies sur l'utilisation du Fonds pour un mandat de trois ans qui a débuté le 1 janvier 2021.

Le Conseil consultatif des fiduciaires du Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les peuples autochtones est composé de cinq personnes ayant de l'expérience sur les questions autochtones. Outre Mme Étienne, le Secrétaire général a également nommé Diel Mochire Mwenge de la République démocratique du Congo, Dev Kumar Sunuwar du Népal, Tukumminnguanq Nykjaer Olsen du Groenland et Pablo Mis du Belize.

Créé en 1985 (résolution de l'Assemblée générale 40/131), le Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les peuples autochtones a pour mandat d'aider les représentants des communautés et organisations autochtones du monde entier à participer à diverses réunions des Nations Unies telles que les sessions de l'Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones et le Mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones, y compris les sessions du Conseil des droits de l'homme et l'Examen périodique universel et divers organes conventionnels.

Profil biographique

Formée en sciences humaines et en travail communautaire de l'Université du Québec à Chicoutimi, Mme Étienne possède une riche expérience professionnelle avec plus de 15 ans de vie politique et tout autant en intervention et développement communautaire au sein de la Première Nation Innue de Mashteuiatsh. Entre 2003 et 2010, elle a été tour à tour élue membre du Conseil des Montagnais du Lac St-Jean, puis conseillère et vice-chef aux Relations extérieures. Préoccupée de faire entendre la voix des femmes élues autochtones au sein de l'Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador, elle a mis sur un pied un groupe de travail visant à leur apporter du soutien et de la formation. Ses connaissances approfondies de l'organisation sociale, économique, culturelle et politique des Autochtones au Québec et Labrador l'ont amenée à conseiller la ministre des Affaires autochtones du Québec (2012-2013) ainsi qu'à être invitée par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à suivre une formation visant à acquérir un certificat en droits de l'homme, en juillet 2018. Depuis, Mme Étienne travaille comme directrice générale pour la Corporation médiatique Teuehikan de Mashteuiatsh.

Pour plus de détails sur le Fonds, visitez https://www.docip.org/fr/peuples-autochtones-a-lonu/fonds/

SOURCE Marjolaine Étienne

Renseignements: Marjolaine Étienne, (418) 671-0934, [email protected]