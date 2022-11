Marilyne Picard devient l'adjointe parlementaire de la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

QUÉBEC, le 4 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le premier ministre, François Legault, a annoncé plus tôt aujourd'hui la nomination de la députée de Soulanges, Marilyne Picard, comme adjointe parlementaire de la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger. Elle épaulera la ministre sur les dossiers de soutien à domicile.

Citations :

« Je me réjouis de cette nomination. Les dossiers de soutien à domicile me tiennent à cœur et j'ai plusieurs idées pour les travailler de fond. La ministre Sonia Bélanger peut compter sur mon entière collaboration pour soutenir les personnes proches aidantes et bonifier les soins à domicile. »

Marilyne Picard, députée de Soulanges et adjointe parlementaire de la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

« Je suis très heureuse de pouvoir compter sur Marilyne pour m'appuyer dans les dossiers de soutien à domicile. Depuis qu'elle est en politique, elle a su mettre à profit son engagement auprès des plus vulnérables de notre société. Comme personne proche aidante et comme maman d'une enfant vivant avec un handicap, Marilyne est la personne toute désignée pour collaborer à la réalisation de nos engagements de la dernière campagne en soins à domicile. »

Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

Renseignements: Sarah Bigras, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, 418 446-5911; Jeanne Turbide, Directrice du bureau de circonscription de la députée de Soulanges, 450 456-3816