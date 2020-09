MarieChantal Chassé nommée adjointe parlementaire volet innovation et entrepreneuriat

QUÉBEC, le 16 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a procédé à la nomination de Mme MarieChantal Chassé, députée de Châteauguay et présidente de la Commission des relations avec les citoyens, au poste d'adjointe parlementaire volet innovation et entrepreneuriat.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, est heureux d'en faire l'annonce aujourd'hui.

Ingénieure de profession et entrepreneure d'expérience, Mme Chassé possède les compétences et l'expertise requises pour mener à bien ce nouveau mandat.

Citations :

« Je salue avec enthousiasme la nomination de ma collègue, MarieChantal Chassé, à ce poste que je considère comme stratégique en cette période de conjoncture difficile. Depuis plusieurs mois, le gouvernement décuple ses efforts pour stimuler la relance de l'économie du Québec. Pour y arriver, nous mettons l'accent sur l'entrepreneuriat, la recherche ainsi que l'innovation et sa commercialisation. Je suis persuadé qu'avec la formation et le parcours professionnel qu'elle possède, Mme Chassé sera un atout de taille dans notre équipe économique. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Je suis honorée de la confiance qui m'est accordée pour occuper ce poste, et c'est assurément avec enthousiasme et rigueur que je compte accomplir mes nouvelles tâches. La relance économique demandera beaucoup de travail au cours des prochains mois, voire des prochaines années, mais je sais que nous atteindrons nos objectifs. Nous sommes une équipe forte, et je suis fière d'en faire partie. »

MarieChantal Chassé, députée de Châteauguay et présidente de la Commission des relations avec les citoyens

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation

Renseignements: Source : Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5650