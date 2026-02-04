Marie-Julie Tschiember nommée directrice générale de l'Alliance des maisons de soins palliatifs du Québec

QUÉBEC, le 4 févr. 2026 /CNW/ - L'Alliance des maisons de soins palliatifs du Québec (AMSPQ) est fière d'annoncer la nomination de Marie-Julie Tschiember au poste de directrice générale. Il s'agit de la première nomination à ce poste au sein de l'AMSPQ, marquant une étape importante dans la structuration et le développement de son organisation. Cette embauche est rendue possible grâce au soutien financier d'un nouveau partenaire majeur, la Fondation Mirella et Lino Saputo, qui appuie l'AMSPQ dans le cadre d'un partenariat triennal.

Gestionnaire d'expérience reconnue pour son leadership rassembleur et sa vision stratégique, Mme Tschiember œuvre depuis plus de quinze ans dans le milieu des soins palliatifs et du secteur communautaire. Elle a notamment occupé, de 2010 à 2024, la fonction de directrice générale de la Maison, de la Fondation et des Services René-Verrier, où elle a dirigé des projets majeurs de développement organisationnel, de financement et de gouvernance.

« La création du poste de direction générale constitue une avancée importante pour l'Alliance et témoigne de la maturité grandissante de notre organisation. Nous remercions chaleureusement la Fondation Mirella et Lino Saputo pour son soutien déterminant, qui permet à l'AMSPQ de franchir cette étape structurante. Nous sommes également très heureux de pouvoir compter sur le retour de Marie-Julie, qui connaît bien notre réseau et partage profondément notre mission », souligne Diane Langlois, présidente du conseil d'administration de l'AMSPQ.

Cette nomination représente également un retour aux sources pour Mme Tschiember, qui a agi à titre de présidente du conseil d'administration de l'Alliance des maisons de soins palliatifs du Québec de 2018 à 2022. À ce titre, elle a contribué activement au positionnement stratégique de l'Alliance et à l'accompagnement du réseau dans un contexte particulièrement exigeant, notamment durant la pandémie.

« C'est avec beaucoup de fierté et de reconnaissance que j'amorce ce mandat à la direction générale de l'AMSPQ. Les maisons de soins palliatifs jouent un rôle essentiel dans notre système de santé, et mon objectif sera de soutenir leur travail, de renforcer la concertation au sein du réseau et de contribuer au développement de solutions durables afin d'assurer l'accessibilité et la pérennité des soins palliatifs et de fin de vie au Québec », déclare Marie-Julie Tschiember, directrice générale de l'AMSPQ.

Ce partenariat avec la Fondation Mirella et Lino Saputo constitue un levier structurant pour l'AMSPQ et permettra à la directrice générale, dans le cadre de son mandat, de renforcer le rayonnement de l'Alliance et de soutenir la mise en œuvre de projets nationaux structurants au bénéfice de ses membres.

À propos de l'Alliance des maisons de soins palliatifs du Québec (AMSPQ)

L'Alliance des maisons de soins palliatifs du Québec regroupe 45 membres, dont 38 maisons de soins palliatifs, incluant deux pédiatriques, et sept projets de maisons en développement à travers la province. Elle œuvre au développement et à l'amélioration de l'accès à des soins palliatifs et de fin de vie de qualité, humains et accessibles, offerts sans frais aux personnes en fin de vie et à leurs proches. Pour en savoir davantage : www.alliancemspq.com.

