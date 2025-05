Marie-Claude Bibeau et Isabelle Huot récipiendaires de prestigieuses distinctions de la part des producteurs maraîchers

MONTRÉAL, le 16 mai 2025 /CNW/ - L'Association des producteurs maraîchers du Québec (APMQ) a remis deux distinctions à des personnalités publiques marquantes pour leur secteur d'activité à l'occasion de leur « Rendez-vous plaisirs maraîchers ».

La docteure en nutrition, Mme Isabelle Huot s’est vu décerner un prix Mélior par l’Association des producteurs maraîchers du Québec. (Groupe CNW/Association des producteurs maraîchers du Québec) L’ancienne ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada et ancienne députée de Compton-Stanstead, l’honorable Marie-Claude Bibeau, s’est vu décerner un prix reconnaissance par l’Association des producteurs maraîchers du Québec. (Groupe CNW/Association des producteurs maraîchers du Québec)

L'ancienne ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada et ancienne députée de Compton-Stanstead, l'honorable Marie-Claude Bibeau, s'est vu décerner un prix reconnaissance. Cette distinction remise par l'APMQ vise à souligner le dévouement de Mme Bibeau au secteur maraîcher tout au long de sa carrière en politique fédérale. « Mme Bibeau a toujours été d'une grande écoute pour notre secteur et a su faire comprendre aux différentes instances tous les enjeux auxquels nous devions faire face. Que ce soit pour les programmes de gestion de risques ou pour les travailleurs étrangers, elle a de tout temps privilégié la proximité avec les producteurs et productrices et venait continuellement à notre rencontre, sur le terrain. », affirme Catherine Lefebvre, présidente de l'APMQ. Le prix Reconnaissance a été spécialement remis à Mme Bibeau qui a tout récemment non sollicité un nouveau mandat comme députée fédérale.

Également, le prix Mélior 2025 a été remis à la docteure en nutrition, Mme Isabelle Huot. Mme Huot a été porte-parole de Mangez Québec, une campagne de l'APMQ visant à promouvoir les fruits et les légumes frais du Québec, pendant plus de 15 ans. « C'est un honneur pour l'APMQ de remettre ce prix à Isabelle Huot qui, pendant de nombreuses années, a littéralement enseigné à nos concitoyens en quoi il est bon de consommer des fruits et légumes locaux. Au nom des membres de l'APMQ, je l'en remercie. », affirme Catherine Lefebvre, présidente de l'APMQ.

Le Rendez-vous plaisirs maraîchers (RVPM) est l'occasion annuelle pour les producteurs et les partenaires de l'industrie des fruits et légumes de plein champ de célébrer le début de la saison agricole. C'est également l'occasion de remettre, chaque année, le prix Mélior à une personnalité publique. Le Mélior vise à honorer le dévouement de personnes qui se démarquent par leurs efforts à l'égard de la commercialisation et de la promotion des fruits et légumes du Québec. Pour ce faire, l'APMQ considère notamment les initiatives liées à la valorisation des produits locaux et les actions concrètes pour favoriser la consommation de produits frais.

Cette année, le RVPM s'est tenu au Plaza Rive-Sud à La Prairie et a rassemblé près de 300 personnes.

À propos de l'APMQ

Regroupant les producteurs maraîchers québécois, l'APMQ travaille à la défense et au développement du secteur. L'association offre des services relatifs à la production, influence de manière positive et efficace la mise en marché et instaure des programmes de promotion des produits du Québec, entre autres à travers sa campagne mangezquebec.com.

