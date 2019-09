Marie-Claude Barrette, nouvelle ambassadrice de la campagne de l'Appui "Du soutien à portée de main"

Une nouvelle ambassadrice L'Appui est fier de pouvoir compter sur Marie-Claude Barrette à titre d'ambassadrice pour la deuxième vague de sa campagne « Du soutien à portée de main » . À la barre de l'émission Deux filles le matin , elle a consacré du contenu télévisuel au sujet de la proche aidance en plus d'être porte-parole de nombreux organismes et campagnes appuyant les aînés par le passé.

Sensible à la réalité de la proche aidance et dédiée à mettre en lumière les enjeux auxquels les aidants sont confrontés au quotidien, Madame Barrette a été une voix pour les proches aidants à travers son parcours professionnel. « Où que vous soyez au Québec, des ressources existent pour soutenir les proches aidants d'aînés. Le simple fait de partager votre situation de proche aidant avec d'autres personnes vivant une situation similaire peut vous aider. N'attendez pas d'être épuisé pour contacter le service Info-aidant. »

La proche aidance au Québec

Au Québec, 35 % de la population adulte est proche aidant d'aîné, fournissant de l'aide ou du soutien à un proche de 65 ans ou plus en perte d'autonomie. Parmi les ressources utilisées par les proches aidants d'aînés, les services d'information (21 %), les services d'aide à domicile et de soutien pour les soins du quotidien (21 %) et les services d'assistance pour le transport du proche aidé (20 %) sont les plus fréquemment cités.

Le service Info-aidant

Le service Info-aidant (SIA) de l'Appui peut référer les proches aidants d'aînés vers différents types de services disponibles pour eux: groupes d'entraide et de soutien, services de répit, aide à domicile, information et documentation, formation, transport... Un répertoire des organismes et des services offerts est par ailleurs disponible sur lappui.org. Le service Info-aidant propose un accompagnement personnalisé, gratuit et confidentiel au bout du fil au 1.855.852.7784 ou à bout de clic au info-aidant@lappui.org

À propos de l'Appui

Fondé en 2009, l'Appui pour les proches aidants d'aînés est un organisme à but non lucratif financé par le Gouvernement du Québec et la Famille Lucie et André Chagnon. Le mandat principal de l'Appui pour les proches aidants d'aînés consiste à soutenir le déploiement de services d'information, de formation, de soutien psychosocial et de répit, par le financement des organismes présents dans les milieux.

L'Appui agit aussi à titre d'agent de mobilisation et de concertation des différents acteurs qui se consacrent au soutien des proches aidants d'aînés et qui participent à améliorer leur qualité de vie. Cette mission est réalisée nationalement, mais aussi grâce à 17 Appuis régionaux déployés partout au Québec, ainsi qu'à une entente spécifique de développement pour les Terres-Cries-de-la-Baie-James.

