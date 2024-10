Marie-Claire Lavigueur devient directrice générale de la Fondation du Conservatoire

MONTRÉAL, le 3 oct. 2024 /CNW/ - Monsieur Jean Simard, président du Conseil d'administration de la Fondation du Conservatoire, est heureux d'annoncer la nomination de Madame Marie-Claire Lavigueur à titre de directrice générale de la Fondation du Conservatoire.

Marie-Claire Lavigueur était jusqu'à tout récemment directrice générale de Arion Orchestre Baroque. Elle détient une connaissance fine et approfondie du milieu culturel. Marie-Claire possède également une solide formation académique à la fois en administration (MBA - HEC Montréal) et en musique (Violoncelliste - Université McGill et maîtrise du Conservatoire Royal de Bruxelles).

Selon Jean Simard, « Maîtrisant tous les aspects de la gestion d'organismes à vocation culturelle (coordination de levée de fonds, sollicitation de donateurs, services aux musiciens et artistes, etc.) et ayant de grandes qualités de communication et de mobilisation, Marie-Claire est la personne toute désignée pour mener à bien les nombreux projets de la Fondation. Sa venue donnera une nouvelle impulsion de croissance et de renouveau à notre organisation. »

Les enjeux de la philanthropie sont un défi de tous les jours. La Fondation du Conservatoire a profité de la dernière année pour travailler conjointement avec la direction du Conservatoire de musique et d'art dramatique afin d'améliorer et de renforcer son offre aux étudiants. « Marie-Claire travaillera également en étroite collaboration avec le Conservatoire afin de faire connaitre davantage la mission qui nous anime et assurer une plus grande présence auprès de tous les grands donateurs, d'ajouter monsieur Simard. »

D'ailleurs, la Fondation du Conservatoire sera présente à l'événement bénéfice du 15 octobre prochain au Conservatoire de Montréal. Ce sera une occasion de faire connaissance avec la nouvelle directrice générale de la Fondation, Madame Marie-Claire Lavigueur.

Essentiellement centrée sur l'octroi de bourses aux étudiants, la Fondation créera notamment cette année, 9 nouvelles bourses pour les étudiants de tous les conservatoires en région. Son action vient aussi appuyer le plan stratégique des conservatoires et favoriser les nouveaux projets pédagogiques qui renforceront le curriculum des étudiants.

LA FONDATION DU CONSERVATOIRE

Pour l'avancement de l'éducation en musique et en art dramatique

La Fondation du Conservatoire a pour mission de soutenir l'excellence des élèves et de favoriser l'insertion professionnelle des diplômés issus du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Depuis 1983, elle apporte un soutien financier aux élèves qui étudient en musique et en art dramatique et elle contribue par de nombreux projets à l'avancement et à l'excellence de l'éducation en musique et en art dramatique au Québec.

Grâce à la générosité de ses partenaires et de ses donateurs les sommes recueillies par la Fondation du Conservatoire augmentent le fonds de bourses d'études, de perfectionnement et d'excellence des élèves du Conservatoire. Cela leur permet entre autres de participer à des concours internationaux, à des auditions, à des tournées, à des camps musicaux et elles favorisent l'intégration de la relève à la vie artistique professionnelle.

Accroître l'appui financier aux élèves qui étudient en musique et en art dramatique et supporter le Conservatoire à dépister, soutenir et propulser des talents exceptionnels, voilà la mission qui motive la Fondation du Conservatoire et ses donateurs, partenaires et amis.

SOURCE Fondation du Conservatoire de musique et d''art dramatique du Québec

Source : Fondation du Conservatoire, (514) 564-4044, [email protected]