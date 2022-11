Marie-Christine Drolet, Présidente, ATMANCO - Un repreneuriat d'entreprise, parmi les 100 femmes exceptionnelles les plus influentes en 2022 au Canada (Top 100 Award Winner in the BMO Entrepreneurs Category - WXN's Diversity Council of Canada)

Elle innove en intégrant une solution technologique d'avant-garde alliant la psychométrie et l'intelligence artificielle au développement des ressources humaines.

MONTRÉAL, le 23 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Cette nouvelle approche révolutionnaire, qui prend la forme d'un coach virtuel intelligent pour gestionnaires pour favoriser la mobilisation et la rétention des talents, vaut à la Présidente, madame Marie-Christine Drolet, une reconnaissance nationale après seulement quatre ans en tant que propriétaire.

La présidente - propriétaire unique d'ATMANCO a su s'adapter à la profonde transformation des besoins du marché RH au cours des deux dernières années (pénurie de main-d'œuvre, attentes accrues de la nouvelle génération d'employés, modèles de gestion à distance, hybrides et autres). Ce repreneuriat d'entreprise a réussi à passer d'une entreprise spécialisée en psychométrie (recrutement) vers une entreprise de gestion de talents offrant une gamme de solutions innovantes pour aider les entreprises à s'adapter aux nouvelles réalités et à transformer leurs manières de recruter, gérer et développer leurs employés. Il s'agit d'un exemple à succès de repreneuriat puisque depuis son acquisition

L'entreprise a conclu des partenariats dans de nombreux pays, grâce à une solution multilingue, avant-gardiste, disponible en six langues.

Les ventes à l'international s'effectuent aujourd'hui dans plus de 25 pays par plus de 1500 clients, de même qu'auprès d'entreprises nationales et multinationales comme Air Liquide World et Nexans.

Nos partenaires sont présents dans 15 pays.

Notre équipe parle sept langues; 75% de l'équipe de direction est féminine et la moitié des membres s'identifient comme minorités visibles; notre comité aviseur est composé de 60% de femmes.

Nous avons lancé une solution unique au monde : un coach virtuel intelligent pour gestionnaire (déjà utilisé par une vingtaine de clients dont Transat et Desjardins), un projet de grande envergure supporté financièrement par le Ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie du Québec et le Conseil National de Recherche Canada.

Marie-Christine Drolet, présidente d'ATMANCO et son histoire de repreneuriat…

Loin de présager qu'elle deviendrait une figure de proue dans sa démarche de repreneuriat, son aventure débute lorsqu'une opportunité d'acheter l'entreprise se présente et que (pour son anniversaire), elle convoque son président, en lui annonçant (lettre d'intention à la main) qu'elle souhaite…s'acheter une entreprise pour son 45e anniversaire! Cinq mois plus tard, elle devenait propriétaire unique d'ATMANCO! Depuis quatre années, épaulée par son équipe, elle fait rapidement grandir l'entreprise, tant au niveau des revenus qu'en innovation, contribuant à révolutionner l'industrie de la psychométrie.

D'après Madame Drolet : « Nous croyons au pouvoir de l'équipe et aux forces uniques de chacun. Nos employés talentueux et engagés sont ce qui supporte notre succès en affaires. »

Madame Drolet est originaire de la ville de Québec, épouse et mère de deux garçons.

Détentrice d'une maîtrise en orientation, madame Drolet a cumulé des expériences très variées allant de l'enseignement à la relation d'aide, à la gestion de PME.

Elle a fait partie de la haute direction de ATW-TECH, une entreprise cotée en bourse où elle a notamment occupé le poste de directrice générale pour la filiale de solutions d'évaluations psychométriques ATMANCO.

