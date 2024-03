Marie-Chantal Chassé élue à titre de Présidente du conseil d'administration « Humour & Innovations »

Dimitri Gourdin se joint également à l'équipe à titre d'administrateur

MONTREAL, le 11 mars 2024 /CNW/ - « Humour & Innovation », l'organisme à but non lucratif producteur de l'événement humoristique Exclam est fier d'annoncer la nomination de Marie-Chantal Chassé, ex-ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques au Québec, à titre de Présidente de son conseil d'administration. Elle fut la cheffe d'orchestre de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI²) et du premier Grand rendez-vous sur l'innovation québécoise. Elle accompagne aujourd'hui de hauts dirigeants comme administratrice de sociétés et coach exécutive, et s'implique aussi dans des startups québécoises comme ange investisseure.

« Il s'agit d'une opportunité qui résonne profondément en moi, alliant rigueur professionnelle et créativité, humour et ingéniosité. En tant qu'ingénieure et entrepreneure, je vis d'innovation et désire m'allier à des projets d'impact, porteurs pour le Québec, ici et à l'international. C'est avec détermination que je m'engage à une gouvernance impeccable, la tête bien inspirée et le cœur enthousiaste. » -- Marie-Chantal Chassé, ing., IAS.A.

Comme les bonnes nouvelles ne viennent jamais seules, « Humour & Innovations » est heureuse d'annoncer une seconde nomination, soit celle de Dimitri Gourdin, président-directeur général de Zú, à titre d'administrateur. Fort de 25 ans d'expérience dont plus de la moitié dans des postes de haute direction en entreprises publiques et privées allant de la multinationale à la PME, Dimitri Gourdin dirige actuellement Zú, un des plus importants incubateurs-accélérateurs du Québec qui propulse les futurs champions technologiques d'ici pour qu'ils révolutionnent les industries créatives et du divertissement partout dans le monde.

« Rejoindre le conseil d'administration « Humour & Innovations » est une opportunité très emballante. Le divertissement et l'humour en particulier ont un urgent besoin d'innover s'ils veulent rester désirables pour les nouvelles générations. « Humour & Innovations » comprend mieux que quiconque le puissant potentiel de l'alliance créativité et technologie au service d'un humour à la fois réel et virtuel, local et global. Un humour 4.0 . » - Dimitri Gourdin

Siège également sur le conseil d'administration « Humour & Innovations » Jacques-André Dupont, Président exécutif de C2 International, consultant chez J.A. Dupont Stratégies et ancien PDG de C2 Montréal, C2 International, L'équipe Spectra, Festival International de Jazz de Montréal, Francos de Montréal et Montréal en Lumières.

Les nouveaux administrateurs d'« Humour & Innovations » se joignent ainsi à une équipe dévouée de maîtres d'œuvre via Grégoire Furrer, et Chloée Coqterre Bernier de Comédie & Média Montréal Inc. et leurs collaborateurs vers le succès de la deuxième édition d'Exclam prévue au printemps prochain. Pour rester à l'affût des annonces, rendez-vous au exclam.com.

À propos de d'Humour & Innovations

Humour & Innovations Inc, organisme à but non lucratif, œuvre à tisser des liens entre les communautés francophones mondiales, en mettant l'accent sur la célébration de la diversité et le renforcement des connexions interculturelles. Notre mission est incarnée par la création de projets d'humour avant-gardistes sous la marque EXCLAM MONTRÉAL, située au cœur de Montréal, reconnue comme la capitale mondiale de l'humour. En nous appuyant sur des technologies innovantes nous proposons des expériences mémorables qui rassemblent les individus au-delà des frontières.

À propos de Comédie et Média Montréal Inc

Comédie et Média Montréal Inc est une entreprise associée à Grégoire Furrer Productions (GFP), un groupe international présent dans une quinzaine de villes. GFP est le plus important organisateur d'événements d'humour dans la francophonie mondiale avec entre autres des événements en France, au Québec, en Belgique en Afrique et bien sûr en Suisse, avec le réputé Montreux Comedie Festival. Par surcroît GFP compte sur une armée de plus de 6.1 millions de fans sur ses plateformes numériques ce qui permet de faire rayonner le travail des humoristes francophones et de ses artisans partout sur la planète.

