Marianne St-Gelais devient la marraine du Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec

ALMA, QC, le 4 juin 2025 /CNW/ - Le Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec (RCRPQ) est heureux d'annoncer que la triple médaillée olympique et animatrice Marianne St-Gelais est nommée marraine officielle de l'organisation.

La collaboration entre Marianne St-Gelais et le RCRPQ avait débuté lors d'un événement visant à souligner les 25 ans de l'organisation à l'automne 2024. Lors de cet événement, Marianne avait particulièrement touché les participant(e)s avec le témoignage qu'elle a offert à titre de nouvelle maman.

« Ce fut un véritable coup de cœur pour nos membres réunis pour l'occasion. Marianne est une personne accessible, généreuse et authentique. La collaboration avec notre Réseau était naturelle. Nous sommes convaincus que beaucoup de mamans et de parents pourront se reconnaître en elle. Cette nouvelle association nous remplit de fierté! », souligne Marie-Claude Dufour, directrice générale du RCRPQ.

En tant que marraine, Marianne contribuera à faire rayonner les Centres de ressources périnatales (CRP) à travers le Québec. Elle aidera à faire connaître les services offerts par les CRP, qui accompagnent et soutiennent les parents à toutes les étapes de la période périnatale. À travers le partage de sa propre expérience, elle souhaite mettre en lumière l'importance d'être bien entouré dans la parentalité et contribuer à normaliser les hauts et les bas de cette belle et grande aventure.

« Devenir maman fut aussi doux que déstabilisant. J'ai réalisé à quel point, comme dans le sport, c'est précieux d'être bien accompagné. Quand j'ai découvert les CRP, j'ai compris l'impact qu'ils peuvent avoir sur les familles du Québec. Je suis honorée de me joindre à leur mission », explique Marianne St-Gelais.

À propos du Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec (RCRPQ)

Le RCRPQ mobilise, soutient et porte la voix des 31 Centres de ressources périnatales (CRP) répartis à travers le Québec. Les CRP sont des organismes communautaires spécialisés en périnatalité, qui accompagnent les futurs et nouveaux parents durant la grossesse et les deux premières années de vie de leur enfant, grâce à une offre diversifiée d'activités et de services accessibles à toutes et tous. Pour en savoir plus : www.rcrpq.com.

À propos de Marianne St-Gelais

Triple médaillée olympique en patinage de vitesse courte piste, Marianne St-Gelais s'est illustrée autant par ses performances que par sa personnalité lumineuse. Figure marquante de trois Jeux olympiques, elle a pris sa retraite sportive en 2018 pour entamer une brillante carrière dans les médias et comme conférencière. Communicatrice engagée, elle est coanimatrice à Rythme FM Saguenay, chroniqueuse télé et analyste olympique à Radio-Canada. Dans sa biographie parue chez KO Média, La vie pas toujours olympique de Marianne St-Gelais, elle aborde avec franchise les enjeux de performance, de santé mentale et de famille. Maman d'un petit garçon, Marianne continue d'inspirer par sa résilience, son authenticité et sa profonde capacité à connecter avec les gens.

SOURCE Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec (RCRPQ)

Information et demandes d'entrevues : Justin Meloche, Directeur, Relations médias, 514 843-1905, [email protected]