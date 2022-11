Mariam O. Afolabi à la faculté Open FIESTA de l'université Tsinghua SIGS : Une aventure inspirante

SHENZHEN, Chine, le 21 nov. 2022 /CNW/ - Mariam O. Afolabi relate ses expériences uniques à l'université Tsinghua SIGS dans le cadre de la série « My SIGS Story ».

Mariam O. Afolabi à la faculté Open FIESTA de l’université Tsinghua SIGS (PRNewsfoto/Tsinghua Shenzhen International Graduate School) Une expérience d’études supérieures extraordinaire (PRNewsfoto/Tsinghua Shenzhen International Graduate School)

Ma magnifique aventure à l'université Tsinghua SIGS a commencé en août 2019 lorsque j'ai commencé ma maîtrise en médecine de précision et soins de santé (biologie, nanobiologie, bio-informatique) à la faculté Open FIESTA. Depuis mon arrivée, tout le campus est devenu mon deuxième chez-moi. Tout le monde se soucie les uns des autres. Lorsque vous vous absentez, on s'en préoccupe. Mais votre éducation demeure votre responsabilité. Ici, les professeurs sont toujours là pour vous pousser à offrir le meilleur de vous-même.

Je suis ravie par l'empressement et la volonté du personnel de la faculté Open FIESTA et du centre universitaire International Students & Scholars Center, pour ne nommer qu'eux, qui soutiennent les étudiants avides d'apprentissages. Tout l'environnement de la SIGS est toujours inspirant et vous pousse à viser l'excellence au quotidien. La présence d'installations de recherche de pointe et de professionnels renommés et le soutien continu de la direction font de l'université SIGS un environnement stimulant pour les étudiants.

Le mot qui résume le mieux mon expérience d'études supérieures jusqu'à maintenant est INCROYABLE. Après avoir obtenu un baccalauréat en microbiologie de l'Université d'État de Lagos en 2010, j'ai travaillé dans divers secteurs pendant plusieurs années. Mon mari a été admis à l'Institut des technologies avancées de Shenzhen, qui dépend de l'Académie chinoise des sciences, pour ses études doctorales en 2017, et je l'ai rejoint à Shenzhen en 2018.

Ma soif de connaissances et ma motivation pour améliorer mes compétences m'ont incitée à m'inscrire au programme de la faculté Open FIESTA. Cette occasion m'a permis de me joindre à un groupe de chercheurs hautement motivés de différents laboratoires de recherche, d'acquérir une nouvelle expérience de laboratoire et de participer à des recherches actives, tout en poursuivant mon objectif de participer aux Objectifs de développement durable intégré. Ce programme m'a vraiment initiée aux meilleures pratiques de recherche internationales.

Au cours de cette courte période, j'en suis venue à véritablement comprendre le sens de l'expression « Comme le temps passe vite ». Je me suis fait de nouveaux amis extraordinaires de diverses origines, ce qui m'a permis de mieux comprendre à quel point nous vivons dans un monde diversifié.

Toutes ces merveilleuses expériences me manqueront une fois mes études terminées, mais comme le dit le dicton, « la vie continue ». Après ces années passées à l'université Tsinghua SIGS, je fais une promesse solennelle : Je continuerai d'être une bonne ambassadrice et une défenseure de cette merveilleuse institution d'apprentissage. Avec toute ma reconnaissance, je dis, « Merci, Tsinghua! »

Admission 2023 : http://gradadmission.tsinghua.edu.cn/f/login

+86-755-26407945

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1952226/Mariam_O_Afolabi_Tsinghua_SIGS_Open_FIESTA.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1952227/An_amazing_graduate_school_experience.jpg

SOURCE Tsinghua Shenzhen International Graduate School