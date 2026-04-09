Maria Motta, experte en gelato, lance Côneisseur à Montréal

L'experte gelatière Maria Motta, reconnue internationalement pour ses créations primées, inaugurera cet été Côneisseur, sa première boutique de gelato artisanal haut de gamme, promettant une expérience exquise aux gourmands montréalais.

MONTREAL, Apr. 9, 2026 /CNW/ - La maître gelatière Maria Motta annonce qu'elle a choisi Montréal pour y établir sa très attendue première boutique de gelato, Côneisseur, dont l'ouverture est prévue cet été. En tant que l'une des capitales gastronomiques les plus dynamiques du Canada, Montréal est idéalement positionnée pour devenir une destination de premier plan pour le gelato artisanal haut de gamme.

Pour en savoir plus sur Côneisseur et rester informé de sa grande ouverture, visitez le http://coneaisseur.ca et inscrivez-vous à l'infolettre.

« Ouvrir une boutique de gelato de ce calibre nécessite un réseau de fournisseurs de produits alimentaires spécialisés, des produits laitiers de haute qualité et une clientèle qui sait apprécier le produit », a déclaré Mme Motta. « C'est exactement ce que j'ai trouvé à Montréal. »

Motta apporte à son art une vaste expérience internationale et une grande précision technique. Alors qu'elle travaillait comme chef pâtissière, elle a commencé à étudier la technologie de la crème glacée à l'Université de Guelph, où elle a acquis de solides bases sur la chimie et la structure des desserts glacés. Poussée par le désir de parfaire son expertise, elle a ensuite déménagé en Italie pour se former à la prestigieuse Carpigiani Gelato University, largement considérée comme la référence en matière d'enseignement du gelato.

Depuis, Motta a été reconnue par l'industrie pour ses saveurs novatrices et méticuleusement équilibrées. Ses créations primées -- dont la Torte allemande, le Tiramisu et le Lait de céréales -- démontrent sa capacité à marier l'inspiration classique à la créativité contemporaine.

Côneisseur offrira une expérience de style boutique conçue pour plonger les clients dans l'univers du gelato artisanal. Les invités peuvent s'attendre à une sélection rotative de saveurs soigneusement élaborées, reflétant les saisons et revisitant la tradition. En plus du gelato classique, la boutique proposera un dessert hebdomadaire, le Cône Signature, inspiré du gelato.

À propos de Les Produits Côneaisseur

Les Produits Côneaisseur est une marque de gelato artisanal basée à Montréal, vouée à élever les desserts glacés grâce au savoir-faire, à la créativité et à la précision culinaire. Fondée par la maître gelatière Maria Eduarda Motta, la marque allie la tradition italienne à l'innovation moderne des saveurs pour créer des petits lots de gelato qui sauront plaire aux amateurs de bonne chère les plus exigeants. Grâce à son concept de boutique et à ses partenariats culinaires collaboratifs, Les Produits Côneaisseur invite les « côneaisseurs » à explorer le gelato comme une expérience de dégustation riche et immersive, enracinée dans la culture, l'art et la passion.

SOURCE Les Produits Côneaisseur

Nom de l'entreprise : Les Produits Côneaisseur, Personne-ressource : Maria Motta, Courriel : [email protected], Téléphone : 514-702-7972, Pays : Canada, Site Web : http://coneaisseur.ca