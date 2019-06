Margaret Franklin, CFA, nommée chef de la direction et présidente du CFA Institute

Cette chevronnée de l'industrie assumera un rôle de direction au sein de l'association mondiale des spécialistes en placement à compter du 2 septembre 2019.

NEW YORK, le 24 juin 2019 /CNW/ - Le CFA Institute, l'association mondiale des spécialistes en placement, a annoncé aujourd'hui la nomination de Margaret Franklin, CFA, au poste de nouvelle PDG et présidente. Elle devient ainsi la première femme à occuper ce poste depuis la création de l'institut, il y a 73 ans. Elle entrera en fonction le 2 septembre 2019 et succédera à Paul Smith.

Marg Franklin fait figure de chef de file au sein de l'industrie de la gestion de placements depuis 28 ans, et plus récemment à titre de présidente de BNY Mellon Wealth Management au Canada et de chef du programme International Wealth Management en Amérique du Nord. Elle a acquis une vaste expérience en tant que praticienne au sein de sociétés de toutes tailles, de grands gestionnaires d'actifs mondiaux aux entreprises en démarrage, notamment Marret Private Wealth, State Street Global Advisors et Barclays Global Investors. Elle a notamment offert des conseils à des particuliers, à des familles, à des caisses de retraite, à des fondations ainsi qu'à des organismes gouvernementaux.

L'expérience de Marg est également bien ancrée au sein du CFA Institute. En 2011, Mme Franklin a été présidente du conseil d'administration du CFA Institute, un rôle qu'elle a occupé à titre bénévole. Elle est également membre de la CFA Society Toronto, au sein de laquelle elle a aussi siégé au conseil. Elle est membre fondatrice de l'initiative Femmes en investissement du CFA Institute, a remporté le prix Alfred C. Morley pour services distingués en 2014 et est membre du Future of Finance Content Council.

« Je suis honorée d'assumer un rôle de direction au sein du CFA Institute, dont la mission visant à promouvoir les normes les plus élevées en matière d'éthique, d'éducation et d'excellence professionnelle est plus importante que jamais, car notre industrie fait face à des perturbations de plusieurs ordres », a déclaré Mme Franklin. « Je suis impatiente de mettre ma vaste expérience en tant que praticienne et mes connaissances approfondies de l'organisation au service de sa mission et de ses membres. »

« Marg se joint au CFA Institute à un moment où la croissance du nombre de candidats et le réseau international de notre société atteignent des niveaux sans précédent, a déclaré Heather Brilliant, CFA, présidente du conseil des gouverneurs du CFA Institute. Nous remercions Paul de son travail visant à promouvoir le titre CFA ainsi que des marchés équitables et fonctionnels partout dans le monde. Il quitte une organisation solide, qui est prête à surmonter les défis des marchés et des économies en mouvance et il passe le flambeau à Marg Franklin, une dirigeante chevronnée. »

Mme Franklin se joindra à l'organisation à compter du 2 septembre. M. Smith, qui avait annoncé son départ à la fin de 2019, demeurera au sein de l'organisation à titre de conseiller auprès de la chef de la direction jusqu'au 31 décembre 2019.

CFA Institute est l'association internationale des professionnels en placement qui établit les normes professionnelles d'excellence et de qualification. L'organisation fait la promotion de l'éthique sur les marchés de placement et incarne une source respectée de connaissances au sein de la communauté financière internationale. Notre objectif consiste à créer un environnement dans lequel les intérêts des investisseurs passent en premier, les marchés fonctionnent au mieux et l'économie est en croissance. Plus de 165 000 personnes dans 164 marchés détiennent le titre CFA. Le CFA Institute possède neuf bureaux dans le monde et 156 sociétés membres locales. Pour en savoir davantage, visitez le site www.cfainstitute.org (en anglais) ou suivez-nous sur Twitter à @CFAInstitute et sur Facebook.com/CFAInstitute

SOURCE CFA Institute

Renseignements: Personnes-ressources du CFA Institute : Emma Bray, GCI Communications Inc., emma.bray@gcicanada.com, 905-580-0074