Avec TLN, Marelle Communications bénéficiera de l'expertise de plus de 350 spécialistes présents dans cinq continents afin d'échanger sur les meilleures pratiques en relations publiques. De plus, les clients de Marelle Communications pourront avoir accès à des agences de partout pour faire rayonner leur marque à l'international, notamment aux États-Unis, en France, au Brésil, en Allemagne, en Israël et en Australie, pour ne nommer que ces pays.

« Au cours des dernières années, Marelle Communications a développé une expertise pointue dans le secteur du tourisme, de la culture et de l'art de vivre. Joindre TLN nous permettra d'être à l'affût des tendances mondiales dans ces secteurs et de profiter d'une expertise mondiale pour toujours mieux conseiller nos clients. Cela s'inscrit dans notre plan de croissance. », explique Marilyne Levesque, fondatrice de Marelle Communications.

Les agences du réseau TLN offrent une gamme complète de services de communication pour des clients variés tels que des offices de tourisme, des centres de villégiature, des destinations et attractions touristiques, des compagnies aériennes, des croisières, des agences de voyage, ainsi que les industries de la mode, des aliments et boissons et du luxe.

Pour David Zapata, président et directeur général de Zapwater Communications, dont le siège social est à Chicago, aux États-Unis, et membre du conseil d'administration de TLN pour les Amériques, Marelle Communications est un grand atout pour le réseau.

« La force de TNL, c'est de pouvoir répondre à des appels d'offre internationaux et d'avoir accès à une liste de contacts de façon très rapide. Parce que nos liens d'affaire sont naturels, il était essentiel de se doter d'une agence canadienne pour élargir notre réseau. En ce sens, Marelle Communications a démontré une connaissance poussée du secteur du tourisme, en plus d'avoir obtenu d'excellentes références de ses clients. Je suis convaincu que cette nouvelle collaboration apportera des opportunités incroyables pour nos clients ».

Marelle Communications devient ainsi la seule agence canadienne du réseau mondial TLN.

Une première rencontre régionale pour les agences d'Amérique

Pour souligner son arrivée dans le réseau TLN, Marilyne Levesque a participé à la première rencontre régionale des agences d'Amérique membres de TLN, qui avait lieu les 3 et 4 mars dernier à Buenos Aires, en Argentine.

Les partenaires américains de ce réseau mondial incluent B4TCOMM du Brésil, Sinergia Marketing Turistico de l'Argentine, Zapwater Communications des États-Unis et Marelle Communications du Canada. Cette importante rencontre avait pour but de discuter de futures collaborations entre les membres de l'Amérique, notamment dans un contexte où l'on prévoit une forte reprise des activités touristiques après une période plus difficile en raison de la pandémie mondiale.

À propos de Travel Lifestyle Network:

Présent dans 23 marchés aux quatre coins du globe, le Travel Lifestyle Network (TLN) est un réseau mondial d'agences indépendantes de marketing, communication et relations publiques œuvrant dans les domaines du tourisme et de l'art de vivre. Fondé en 2008, les clients du réseau TLN comprennent des destinations voyage, des centres de villégiature, des spas, des retraites de bien-être, des attractions touristiques, des compagnies aériennes, des croisiéristes, ainsi que des marques de gastronomie, de luxe et de mode. Les membres du réseau sont des leaders sur leurs marchés respectifs et travaillent ensemble pour offrir un service qui combine connaissance locale et portée mondiale. Pour information: www.travellifestylenetwork.com

À propos de Marelle Communications

Marelle Communications est une agence-boutique dont la mission première est le rayonnement et le succès de ses clients. Que ce soit pour une campagne de relations de presse traditionnelles, de gestion des médias sociaux ou encore de marketing d'influence, Marelle Communications possède une feuille de route impressionnante et un carnet de contacts bien garni. L'agence se spécialise dans le domaine du tourisme, de la culture et de l'art de vivre.

