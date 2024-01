Marelle Communications annonce l'arrivée de Marylène Kirouac en tant que directrice, stratégie et relations clients

MONTRÉAL, le 23 janv. 2024 /CNW/ - Marelle Communications, agence de relations publiques, de marketing d'influence et de gestion des médias sociaux, est ravie d'accueillir Marylène Kirouac à titre de directrice, stratégie et relations clients. Cette nomination marque un moment clé dans l'évolution de l'agence, renforçant sa position en tant que leader dans le domaine des relations publiques, notamment dans les secteurs de la culture, du tourisme et de l'art de vivre.

Marylène Kirouac apporte avec elle plus de quinze ans d'expérience et une expertise reconnue dans le domaine de la communication stratégique. Avant de se joindre à Marelle Communications, elle a occupé des postes de direction au sein de grandes agences. Elle était jusqu'à tout récemment directrice de la stratégie chez Kabane, où elle a œuvré sur des mandats d'envergure tels que le Musée national des Beaux-Arts du Québec, l'Hôtel Musée Premières Nations, le Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM), Camso, la SDC Plaza-St-Hubert et Propulsion Québec, entre autres. Auparavant, elle a également travaillé pour Atypic, spécialisée en campagnes sociétales, sur les comptes de la Société canadienne du cancer, Éduc'alcool et Opération Enfant Soleil. Marylène a aussi été relationniste chez Québecor et au Musée Pointe-à-Callière au cours de sa carrière. Elle détient un baccalauréat en communication, profil journalisme, de l'UQÀM.

« J'ai choisi de me joindre à Marelle Communications parce que j'adhère profondément aux valeurs de l'entreprise, notamment son engagement envers l'excellence, l'innovation et le soutien continu envers ses clients. Je suis impatiente de collaborer avec cette équipe passionnée et débordante d'énergie, pour réaliser des projets remarquables et poursuivre la croissance de l'agence. J'ai d'ailleurs déjà travaillé avec Marilyne Levesque, la fondatrice de Marelle. Je connais son style de leadership et sa vision et j'ai envie de contribuer à propulser Marelle Communications encore plus haut », mentionne Marylène Kirouac.

« Nous sommes ravis d'accueillir Marylène au sein de notre équipe de direction, ce qui marque une étape de plus dans l'expansion de l'agence. Son expérience diversifiée et son engagement envers le succès de nos clients font d'elle un atout précieux pour Marelle Communications. Son esprit entrepreneurial correspond entièrement à l'ADN de l'agence. Marylène apporte une vision stratégique exceptionnelle et une énergie inspirante à notre équipe. Sa nomination témoigne de notre engagement continu envers l'excellence et notre capacité à innover dans le domaine de la communication. », ajoute la fondatrice de Marelle Communications, Marilyne Levesque.

Un nouveau chapitre s'ouvre donc pour Marelle Communications, qui compte parmi son portefeuille de clients OASIS immersion, le Salon du livre de Montréal, le Salon international tourisme voyages, le Salon national de l'habitation, la Banque CIBC, le Salon international de l'Auto de Montréal et les cidres Michel Jodoin, pour ne nommer que ceux-ci.

À propos de Marelle Communications

Fondée en 2018 par Marilyne Levesque, Marelle Communications s'est rapidement établie comme une agence de relations publiques innovante et dynamique, offrant des solutions créatives et stratégiques à ses clients. Forte d'une équipe talentueuse et passionnée, l'agence s'est engagée à fournir des services de communication exceptionnels, basés sur une compréhension approfondie des besoins de chaque client et une approche orientée vers les résultats. En 2023, l'agence lance Marelle Social, une expertise entièrement dédiée au marketing d'influence, pour répondre toujours davantage aux besoins de ses clients. Marelle Communications est également membre du Travel Lifestyle Network , un réseau mondial d'agences de communication spécialisées dans le secteur du tourisme.

