MONTRÉAL, le 23 juill. 2024 /CNW/ - Un total de 115 millions de dollars : c'est le montant des cagnottes du Lotto Max et du Lotto 6/49 cette semaine. De quoi commencer les vacances en grand!

Mardi et mercredi - 115 millions de dollars sont en jeu au Lotto Max et au Lotto 6/49! (Groupe CNW/Loto-Québec)

Au prochain tirage du Lotto Max, le mardi 23 juillet, la cagnotte s'élèvera à environ 80 millions de dollars, soit un gros lot de 70 millions de dollars et approximativement 10 Maxmillions. Au tirage du Lotto 6/49, qui aura lieu le lendemain, c'est un montant de 30 millions de dollars qu'il sera possible de remporter grâce au Gros lot de la Boule d'or, en plus du Gros lot classique, qui s'élève à 5 millions de dollars comme à chaque tirage.

« Ces deux loteries ont fait plusieurs heureux au Québec au cours de la dernière année, dont un gagnant du Gros lot classique de 5 millions au tirage du Lotto 6/49 de samedi dernier. Nous espérons que la chance continuera de sourire aux Québécois! », mentionne Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et chef de l'exploitation des loteries à Loto-Québec.

Les résultats des tirages sont disponibles sur lotoquebec.com.

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec divertit les Québécois depuis plus de 50 ans et ses activités bénéficient à toute la collectivité. En 2023, elle a remis plus de 1,6 milliard de dollars en lots à la loterie. Les gagnants de lots importants figurent sur la page Gagnants de la section Loteries du site lotoquebec.com. Découvrez leur histoire.

La commercialisation responsable est au cœur des activités de Loto-Québec. Celle-ci détient d'ailleurs la plus haute certification internationale en jeu responsable, décernée par la World Lottery Association.

