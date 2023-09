MARCHEZ AVEC NOUS! Le dimanche 1er octobre pour la journée internationale des ainé.e.s

Rendez-vous ce dimanche 1er octobre 2023

pour la marche AGISSONS ENSEMBLE pour le mieux-être des aîné.e.s



à laquelle participeront

Sonia Bélanger, députée de Prévost, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable des

Aînés,

Despina Sourias, conseillère associée au comité exécutif

à la condition féminine, jeunesse, diversité et personnes aînées pour la Ville de Montréal

MONTRÉAL, le 29 sept. 2023 /CNW/ - Dans le cadre de la Journée nationale des personnes âgées, le public est invité, ce dimanche 1er octobre, à Montréal à et à Québec, à la marche « AGISSONS ENSEMBLE pour le mieux-être des aîné.e.s » organisée par l'équipe du mouvement HABITATS d'Un et un font mille. À Montréal, au départ du parc Jeanne-Mance et sur un parcours de 3 kilomètres, tou.te.s les citoyen.ne.s sont invité.e.s à rejoindre le mouvement aux côtés des personnes et organismes qui agissent face aux différents enjeux et réalités du vieillissement. Madame Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé, ministre responsable des Aînés et députée de Prévost et Madame Despina Sourias, représentante de la mairesse de la Ville de Montréal et conseillère associée au comité exécutif à la condition féminine, jeunesse, diversité et personnes aînées y participeront.

Les invités et partenaires de cette 3e édition

Louise DesChâtelets, porte-parole de l'événement pour une deuxième année, lancera la marche à Montréal par une prise de parole au parc Jeanne-Mance tandis que l'artiste Grégory Charles proposera une prestation musicale au parc La Fontaine à l'arrivée.

La marche AGISSONS ENSEMBLE est soutenue par de nombreux partenaires et figures importantes du milieu aîné : la FADOQ - Région Île de Montréal, la Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec (CTRCAQ), la Fondation Luc Maurice, la Coalition pour la dignité des aînés, Les Petits Frères, la Fondation Berthiaume-Du Tremblay, la Fondation Grace Dart, Le Groupe Maurice et la Table de concertation des aînés de l'île de Montréal (TCAIM).

Un nouveau parcours dans Montréal

À Montréal, les participant.e.s de la marche seront accueilli.e.s dès 9 h 30 au parc Jeanne-Mance pour un départ à 10 h 15. Sur 3 kilomètres, le cortège se déplacera jusqu'au parc La Fontaine où, à 11 h, auront lieu les allocutions suivies d'une prestation musicale de Grégory Charles. Le chef de renom Danny St-Pierre y préparera des sandwichs de son cru, offerts par Le Groupe Maurice.

Pour les personnes qui souhaitent s'engager sur un parcours plus court, une pause est prévue à 10 h 30 au métro Mont-Royal afin qu'elles puissent se joindre au cortège pour parcourir le kilomètre restant. Il est également possible d'arriver directement au parc La Fontaine à 11 h afin de profiter des animations sur place.

Programme de la marche de Montréal

9 h 30 - Accueil des participant.e.s au parc Jeanne-Mance (intersection de Rachel et Esplanade)

10 h 10 - Discours de départ de la marche de Louise DesChâtelets

10 h 15 - Départ de la marche - format 3 kilomètres - depuis le parc Jeanne-Mance

10 h 30 - Arrivée et courte pause au métro Mont-Royal

10 h 35 - Départ de la marche du métro Mont-Royal - format 1 kilomètre

11 h 00 - Arrivée au parc La Fontaine (intersection de parc La Fontaine et Napoléon)

11 h 15 - Allocution de Sonia Bélanger, députée de Prévost, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable des Aînés

11 h 20 - Allocution de Despina Sourias, représentante de la mairesse de la Ville de Montréal et conseillère associée au comité exécutif à la condition féminine, jeunesse, diversité et personnes aînées

11 h 25 - Allocution de François Grisé, fondateur et directeur général d'Un et un font mille, au côté d'un représentant de chaque organisme et organisation partenaire

11 h 30 - Prestation musicale de Gregory Charles

11 h 45 - Collation préparée par le chef Danny St-Pierre

12h30 - Fin de l'événement

À Québec, les participant.e.s seront accueilli.e.s dès 9 h 30. La marche partira à 10 h de la Place de l'Université-du-Québec pour une boucle de 2 kilomètres se terminant également à la Place de l'Université-du-Québec.

POUR S'INSCRIRE ET POUR PLUS DE DÉTAILS :

www.unetunfontmille.com

Ainsi que les événements Facebook

Marche de Montréal : https://fb.me/e/2G65IUp4n

Marche de Québec : https://fb.me/e/4EdgWMuOF

À propos du mouvement HABITATS d'Un et un font mille

Porté par UEUFM et lancé en 2019, le mouvement HABITATS est un mouvement citoyen qui encourage les aîné.e.s à faire partie du changement social. Au cœur de la pandémie, les activités du mouvement HABITATS ont donné naissance à une communauté de plus de 1 300 personnes rassemblées autour de la question Comment voulons-nous habiter notre vieillesse ?

Le mouvement HABITATS comporte trois grands objectifs : participer à faire des personnes aînées des acteurs et actrices de changement selon leurs réels besoins et aspirations, stimuler leur inclusion sociale en faisant entendre leurs voix et en rendant plus visibles les actions menées PAR et POUR elles, et enfin faire rayonner la cause aînée, sans misérabilisme, en plaçant les personnes âgées au cœur d'une démarche d'innovation sociale.

À propos d'Un et un font mille

Fondée en 2012 par François Grisé, l'organisation Un et un font mille a pour mission de créer des œuvres et de provoquer des rencontres qui donnent le pouvoir aux gens de participer au changement. Nos processus co-créatifs et d'innovations sociales permettent de remettre en question nos choix de société pour faire émerger de nouvelles façons d'habiter nos vies individuelles et collectives. www.unetunfontmille.com

Un et un font mille remercie chaleureusement ses précieux donateurs : les fondations Mirella et Lino Saputo, J. Armand Bombardier, Luc Maurice, François Bourgeois, Choquette-Legault, Ariane Riou et Réal Plourde et Grace Dart.

