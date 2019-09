Marche pour le climat : la Chambre de commerce du Montréal métropolitain s'engage à soutenir l'accélération de la transition vers une économie sobre en carbone

MONTRÉAL, le 27 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain joint sa voix à celle des milliers de Montréalais qui marcheront aujourd'hui pour le climat.

« La Chambre reconnaît pleinement l'importance d'agir maintenant pour accélérer la transition énergétique et réussir à devenir une économie sobre en carbone. Toutes les entreprises de la métropole, à tous les niveaux, doivent intégrer cette préoccupation dans chacune de leurs décisions. Nous sommes témoins d'une prise de conscience universelle et le milieu des affaires doit être au rendez-vous », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La transition énergétique est l'un des dossiers stratégiques de la Chambre et nous menons plusieurs projets de mobilité durable. Dorénavant, nous insisterons sur la nécessité d'agir pour le climat dans chacune de nos rencontres avec les dirigeants politiques. Nous mettrons dès aujourd'hui cette résolution en pratique, alors que nous recevrons à notre tribune le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon », a conclu Michel Leblanc.

