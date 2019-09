Marche pour le climat du 27 septembre - les transports collectifs gratuits dans la région métropolitaine de montréal

MONTRÉAL, le 25 sept. 2019 /CNW Telbec/ - L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et les élus de la Communauté métropolitaine de Montréal membres de son conseil d'administration, soit la mairesse de Montréal Valérie Plante, la mairesse de Longueuil Sylvie Parent, la mairesse de Repentigny et représentante de la couronne nord Chantal Deschamps, ainsi que le maire de Laval Marc Demers et le représentant de la couronne sud et maire de Varennes Martin Damphousse, sont heureux d'annoncer que les services de transport collectif de l'ensemble du territoire de la région métropolitaine de Montréal seront offerts gratuitement dans le cadre de la marche pour le climat. La manifestation aura lieu le vendredi 27 septembre à Montréal et plusieurs dizaines de milliers de personnes y sont attendues.

Comme les déplacements pourraient être plus difficiles vers le centre-ville et que la manifestation entraînera des fermetures de rues et des modifications aux tracés des services d'autobus, les usagers du transport collectif sont invités à bien planifier leurs déplacements ce vendredi et à consulter les informations pertinentes sur le site des organismes publics de transport en commun :

STM : stm.info/marche-climat

Exo : exo.quebec

RTL : rtl-longueuil.qc.ca

STL : stl.laval.qc.ca

L'Autorité régionale de transport métropolitain planifie, organise, finance et fait la promotion du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal. L'Autorité a notamment le mandat d'élaborer, sur son territoire qui comprend 83 municipalités, le Plan stratégique de développement du transport collectif et un cadre tarifaire intégré, ainsi que de financer les services de transport collectif et le transport adapté.

SOURCE Autorité régionale de transport métropolitain

Renseignements: Fanie St-Pierre, Chef, Affaires publiques et relations média, ARTM, 514 409-2786, poste 7405, fstpierre@artm.quebec

Related Links

http://www.artm.quebec/