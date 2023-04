Marché noir & Vapotage : Le ministre Christian Dubé lance la patate chaude à François Bonnardel

Voulant abolir les saveurs, le gouvernement Legault s'apprêtre à créer

un nouveau marché de contrebande des produits de vapotage

LAVAL, QC, le 5 avril 2023 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, pourrait hériter d'un nouveau problème politique si son collègue de la Santé persiste dans sa volonté de bannir les saveurs dans les produits de vapotage avec son projet de règlement. Selon l'Association des représentants de l'industrie du vapotage (ARIV), le ministre Bonnardel devra, avec les corps policiers, gérer les conséquences dévastatrices d'un tout nouveau marché noir du vapotage. Avec l'abolition des saveurs dans le vapotage, le gouvernement Legault transformera un produit légal en un produit illégal.

Un nouveau marché noir dans les produits de vapotage au Québec

En Nouvelle-Écosse, l'interdiction des saveurs a engendré une augmentation incontrôlable du marché noir et du taux de tabagisme en moins d'un an. Si le ministre Dubé ne fait pas marche arrière avec son projet de règlement, voici ce qui attend le Québec :

Une augmentation de la contrebande avec des produits non réglementés, moins sécuritaires et plus toxiques

Des centaines de milliers d'ex-fumeurs adultes seront privés d'une alternative efficace à la cigarette et pourraient recommencer à fumer

Une augmentation du taux de tabagisme et une pression sur le réseau de la santé

Les jeunes québécois continueront de se procurer leurs produits de vapotage en contournant la réglementation, dans l'illégalité auprès d'un adulte ou en ligne avec des cartes prépayées

Le modèle de l'Ontario : un équilibre responsable pour protéger nos jeunes

Comme compromis, l'ARIV demande au ministre Dubé d'appliquer la solution de l'Ontario avant d'interdire les saveurs dans le vapotage. En Ontario, le cadre réglementaire restreint l'accès aux produits avec saveurs pour les personnes d'âge mineur :

La vente des saveurs est interdite dans les dépanneurs, à l'exception de la menthe, du menthol et du tabac, mais le reste des saveurs peuvent être vendues dans les boutiques spécialisées accessibles aux personnes majeures seulement ;

Contrairement aux dépanneurs, les boutiques spécialisées de vapotage en Ontario sont autorisées à vendre des produits de vapotage aromatisés, à condition qu'elles respectent des conditions strictes ;

sont autorisées à vendre des produits de vapotage aromatisés, à condition qu'elles respectent des conditions strictes ; Le cadre règlementaire des produits de vapotage permet de réduire la consommation chez les jeunes tout en offrant des alternatives moins nocives pour les ex-fumeurs adultes.

Soyons clairs : l'ARIV partage entièrement la préoccupation de l'ensemble de la population concernant le vapotage chez les jeunes. L'ARIV invite le ministre de la Sécurité publique, monsieur François Bonnardel, à intervenir rapidement. Le ministre doit comprendre que cet enjeu dépasse les préoccupations de santé publique et qu'il y aura des conséquences désastreuses aussi dans les dossiers sous sa responsabilité.

« Un siècle après la prohibition de l'alcool, le gouvernement Legault s'apprête à créer un nouveau marché noir des produits de vapotage ! La prohibition des saveurs de vapotage créera plus de problèmes pour le Québec au lieu d'en résoudre. Le ministre de la Santé doit choisir le modèle de l'Ontario qui restreint l'accès aux jeunes aux produits de vapotage. En Ontario, le gouvernement a adopté un équilibre responsable : la vente des saveurs est permise uniquement dans les boutiques spécialisées accessibles aux personnes majeures seulement. Bien que le modèle de l'Ontario ait des répercussions sur notre industrie, cette solution pragmatique permettrait de protéger nos jeunes, tout en conservant les saveurs pour les ex-fumeurs adultes qui veulent cesser de fumer. Monsieur Bonnardel, mêlez-vous du dossier avant d'avoir un problème politique à gérer. Votre gouvernent s'apprête à ouvrir la porte grande ouverte à un marché de contrebande des produits de vapotage ! », a déclaré monsieur Daniel Marien, directeur fondateur de l'ARIV.

À propos de l'ARIV

L'Association des représentants de l'industrie du vapotage est la plus grande association au Canada représentant les fabricants, les importateurs, les distributeurs et les détaillants de l'industrie. L'ARIV s'engage à travailler avec les parties prenantes et les gouvernements pour établir et pour faire respecter la réglementation des produits de vapotage au Canada.

www.vitaofcanada.com

SOURCE Association des représentants de l'industrie du vapotage (ARIV)

Renseignements: Pour toute demande d'entrevue en français : Daniel Marien, Directeur fondateur, L'Association des représentants de l'industrie du vapotage, 450 543-9183