MARCHÉ LOCATIF QUÉBÉCOIS : « UN MODÈLE UNIQUE QUI DOIT ÊTRE PRÉSERVÉ » DISENT LES PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS DU QUÉBEC

MONTRÉAL, le 17 juin 2026 /CNW/ - Dans un rapport intitulé « Proprios d'ici, piliers de notre économie », la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ) chiffre pour la première fois la valeur économique du modèle québécois d'habitation et réitère l'importance de préserver ce qui le distingue au Canada : un parc locatif à échelle humaine, détenu majoritairement par des propriétaires d'ici.

Le parc locatif québécois se distingue par la composition de ses immeubles mais surtout, par le fait qu'il est détenu en vaste majorité par de petits propriétaires traditionnels - des familles, des travailleurs et des retraités qui investissent dans leur communauté. Le Québec regroupe à lui seul 80% des appartements locatifs canadiens situés dans des immeubles de 3 à 5 logements. Cette réalité favorise une relation de proximité entre propriétaires et locataires, alors que 88% des locataires disent avoir de bonnes relations avec leur propriétaire1.

__________________________________ 1 Vivre en Ville, Enquête Léger sur le marché locatif, relation locataire-propriétaire (2026)

Une valeur économique indéniable

Sur la base des données et analyses de la firme Aviseo Conseil, le rapport révèle que le secteur locatif génère annuellement 32,1G$ de valeur ajoutée, soit 5,6% du PIB québécois.

Le secteur soutient également près de 135 000 emplois directs et indirects partout au Québec. A lui seul, l'entretien du parc locatif génère des retombées importantes dans l'économie locale : les propriétaires investissent plus de 1,0 G$ chaque mois dans le secteur immobilier du Québec depuis le dernier trimestre de 2025, soutenant l'économie locale chez les quincailleries, les artisans et les fournisseurs régionaux.

« Concrètement, lorsqu'un propriétaire investit dans son immeuble, il engage des entrepreneurs, achète des matériaux et fait travailler des entreprises d'ici », affirme Éric Sansoucy, porte-parole de la CORPIQ. « Ce que démontre ce rapport, c'est qu'au-delà de leur rôle essentiel pour loger les québécois, les propriétaires sont un moteur économique présent dans toutes les régions ».

Les défis d'un parc immobilier vieillissant

Le rapport rappelle également que le parc locatif québécois repose en grande partie sur des immeubles construits il y a plusieurs années. Selon Statistique Canada, en 2021, 60,3 % des logements étaient situés dans des immeubles datant de 1980 ou d'une période antérieure, ce qui exige des investissements importants pour assurer leur entretien, leur modernisation et leur adaptation aux objectifs de transition énergétique.

La CORPIQ rappelle ainsi que la réponse aux défis du logement passe aussi par la préservation et l'amélioration du parc existant.

« Le modèle québécois d'habitation est un atout collectif. Il repose sur une forte proportion de ménages locataires, un parc composé majoritairement de petits immeubles détenus par de petits propriétaires qui investissent localement dans leurs communautés. Cette réalité contribue à l'abordabilité, à la diversité de l'offre et à l'ancrage local de l'investissement immobilier. Le défi consiste maintenant à préserver les forces de ce modèle tout en créant les conditions nécessaires pour le moderniser et l'adapter aux réalités d'aujourd'hui », conclut Éric Sansoucy.

Le rapport est disponible ici.

À propos de la CORPIQ

Organisme à but non lucratif réunissant 30 000 propriétaires et gestionnaires qui procurent des logements et condos locatifs à plus de 600 000 ménages locataires, la CORPIQ est la plus importante association à offrir des services aux propriétaires de logements. Les propriétaires québécois logent 1,5 million de ménages locataires et possèdent, dans sept cas sur dix, un duplex ou un triplex.

SOURCE CORPIQ inc.

Information et demandes d'entrevues : Audrey Lenne, conseillère affaires publiques et relations gouvernementales, 438-410-0919, [email protected]