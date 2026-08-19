Marché du carbone : le Québec et la Californie tiennent leur 48e vente aux enchères conjointe d'unités d'émission de gaz à effet de serre aujourd'hui

QUÉBEC, le 19 août 2026 /CNW/ -- Une vente aux enchères d'unités d'émission de gaz à effet de serre se tiendra aujourd'hui. Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) tiendra cette vente conjointement avec le California Air Resources Board (CARB).

La vente aux enchères se déroulera de 13 h à 16 h HE. Au total, 49 016 180 unités de millésime présent et 6 481 750 unités de millésime futur (2029) seront mises en vente à un prix minimal de 38,81 CAD (27,94 USD). Les enchérisseurs du Québec et de la Californie auront la possibilité d'acheter des unités d'émission pour atteindre les objectifs environnementaux qui leur ont été fixés dans le cadre de la mise en œuvre de leurs systèmes de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre respectifs.

Fait saillant :

Les résultats, soit le nombre d'unités d'émission vendues et leur prix final, de même que l'identité des enchérisseurs qui se sont inscrits à la vente aux enchères, seront publiés le 26 août 2026 sur le site Web du Ministère.

Lien connexe :

L'avis de vente aux enchères no 48 du 19 août 2026 est disponible à l'adresse : www.environnement.gouv.qc.ca/changements/carbone/ventes-encheres/avis-resultats.htm.

Source et information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs Tél. : 418 521-3991



SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs