Marcelle lance une nouvelle gamme de soins pour soutenir la peau pendant la ménopause

MONTRÉAL, le 12 août 2025 /CNW/ - Marcelle, marque de soins de la peau fièrement canadienne guidée par la science et digne de confiance depuis plus de 150 ans, dévoile aujourd'hui sa plus grande innovation à ce jour : la gamme Revival+ Vitalité conçue pour répondre aux besoins particuliers de la peau durant la ménopause.

Conçue avec rigueur scientifique, bienveillance et une compréhension approfondie des changements cutanés hormonaux, cette gamme a été pensée spécifiquement pour accompagner les femmes à travers les effets physiques de la ménopause -- une étape de vie vécue par toutes les femmes canadiennes, mais trop souvent négligée dans l'industrie des soins de la peau.

Des changements réels. Des solutions concrètes.

Co-créée avec 400 femmes ménopausées, formulée avec des ingrédients recommandés par les dermatologues et testée sur peaux sensibles, cette gamme propose deux formules pensées pour la ménopause :

Crème de jour redensifiante Revival+ Vitalité : Raffermit, redensifie et hydrate grâce à la vitamine D, au curcuma et l'acide hyaluronique.

: Raffermit, redensifie et hydrate grâce à la vitamine D, au curcuma et l'acide hyaluronique. Crème redensifiante contour yeux et lèvres Revival+ Vitalité : Redensifie, réduit l'apparence des rides et apaise les zones sèches et sensibles grâce à l'acide hyaluronique, à l'urée et au squalane.

Résultats cliniques démontrés :

Une peau plus ferme en seulement trois heures*

55% de réduction des rides**

30% de réduction des taches brunes**

27% d'amélioration de l'élasticité*

Hydratation pendant 48 heures***

« Nous avons développé cette gamme pour refléter les changements visibles et bien réels que vivent les femmes pendant la ménopause, et pour affirmer qu'elles méritent des soins qui évoluent avec elles », explique Otilia Beschea, directrice de l'innovation chez Groupe Marcelle Inc. « Ce lancement dépasse le simple cadre du produit : il confirme l'engagement de Marcelle à être aux côtés des femmes canadiennes à un moment où la visibilité, la représentation et le soutien par rapport à la ménopause sont plus importants que jamais. »

Une nouvelle ère pour les soins de la peau au Canada

Alors que les conversations autour de la ménopause gagnent en visibilité dans les médias, la littérature et les soins de santé, Marcelle s'impose comme l'une des premières grandes marques canadiennes à reconnaître cette transition avec une approche spécialisée et scientifique des soins cutanés.

Dans le cadre de cet engagement, Marcelle participera au Salon national de la ménopause à Toronto en octobre 2025 -- un événement inédit consacré à l'éducation, au réseautage et au dialogue ouvert. La marque y tiendra un kiosque immersif et animera une conférence sur scène intitulée « Revive & Thrive », pour partager des conseils sur les impacts de la ménopause sur la peau et sur les façons de soutenir sa santé pendant cette étape charnière.

Fabriquée à Montréal et appuyée par la recherche canadienne, la gamme Revival+ Vitalité poursuit l'engagement de Marcelle envers des formules pures et saines, sans parfum, hypoallergéniques et toujours testées sur peaux sensibles.

« Trop longtemps, la ménopause a été entourée de tabous, et ce silence a privé les femmes du soutien qu'elles méritent », affirme Amanda Thebe, éducatrice en santé, autrice à succès et porte-parole de Marcelle. « Pour avoir accompagné des milliers de femmes à travers cette transition, je sais à quel point les changements physiques et émotionnels peuvent être marquants -- surtout lorsqu'ils sont ignorés ou mal compris. Je suis fière de m'associer à Marcelle pour une gamme qui reconnaît ces expériences et propose des solutions concrètes, validées en clinique, pour la peau en période de ménopause. »

La gamme Marcelle Revival+ Vitalité est maintenant offerte partout au pays et sur www.marcelle.com. Retrouvez-la en ligne ou chez Jean Coutu et d'autres détaillants de renom au Canada.

*Test de satisfaction de Revival+Vitalité Crème de Jour redensifiante sur 28 jours avec 290 femmes en ménopause.

** Test de satisfaction de Revival+Vitalité Crème de Jour redensifiante sur 28 jours avec 290 femmes en ménopause.| Étude clinique portant sur les ingrédients de la formule.

***Étude clinique réalisée par cornéométrie auprès de 31 panélistes.

À propos de Marcelle

Basée à Montréal, Marcelle prend soin de la peau des Canadiennes depuis plus de 150 ans. Reconnue comme l'alliée la plus fiable au pays en matière de santé cutanée, Marcelle s'engage à formuler des soins de la peau et du maquillage doux, efficaces et approuvés par des experts -- des produits fondés sur la science, la transparence et la sécurité. Forte d'un héritage bâti sur l'innovation et la confiance, Marcelle donne aux Canadiennes les moyens de se sentir bien dans leur peau, chaque jour. Pour en savoir plus : www.marcelle.com

À propos de Groupe Marcelle inc.

Groupe Marcelle inc. est une entreprise canadienne dont le siège social se situe à Montréal, au Québec. Ses plus de 400 employés travaillent à la recherche, au développement, à la production et à la mise en marché de plus de 1 600 produits Marcelle, Watier, Annabelle et CW Beggs and Sons distribués dans plus de 3 500 magasins au Canada. Pour un complément d'information, veuillez consulter le site https://groupemarcelle.com/.

Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec : Amy Titheridge, Strategic Objectives, [email protected]