BROSSARD, QC, le 7 nov. 2023 /CNW/ - Mantra Pharma, une entreprise qui développe et qui commercialise des médicaments génériques ainsi que des produits en vente libre, se donne les moyens de ses ambitions en offrant à Marcan Pharmaceuticals, une entreprise pharmaceutique canadienne en pleine croissance, une participation à son capital-actions.

Mantra et Marcan collaborent activement depuis 2014. Les équipes de direction ont donc saisi l'occasion de renforcer leur lien naturel pour gagner de nouvelles parts de marché. L'investissement de Marcan contribue ainsi à générer une nouvelle force dans un marché plus que compétitif. Le support de Marcan accélère la concrétisation de la vision d'affaires de Mantra tout en préservant les acquis de l'entreprise; notamment la marque, l'expertise et les emplois.

Concrètement, Mantra continue son parcours au Québec et s'allie à Marcan pour le développement national. En plus d'ajouter un nombre important de nouveaux produits, le partenariat permet l'accès direct à la fabrication des molécules et assure les approvisionnements.

« Tout au long de notre partenariat avec Marcan, on a constaté qu'ils comprenaient l'unicité du marché québécois et notre culture d'entreprise. Il s'agit donc d'une stratégie pour mieux déployer notre expertise. On réunit les conditions gagnantes afin de soutenir notre croissance ambitieuse, tant sur le plan de la mise en marché de nouveaux produits que sur la sécurisation de l'approvisionnement. Autrement dit, Mantra continue de grandir et de s'améliorer pour aider à mieux soigner les gens! », souligne Jean-François Letarte, président de Mantra.

Sudheer Paladugu, président et chef des opérations de Marcan ajoute: « Depuis le début de notre collaboration avec Mantra en 2014, nous avons été témoins de leur attention et leur dévouement envers la pharmacie et les soins aux patients. En formalisant ce partenariat, nous harmoniserons davantage nos organisations. On pourra ainsi accroître les opportunités de développement de nouveaux produits grâce à l'utilisation de nos ressources, de notre expertise et de notre réseau. Nous sommes ravis de soutenir Mantra dans ses efforts pour devenir une entreprise pharmaceutique leader sur le marché québécois. »

À propos de Mantra Pharma

Mantra développe et commercialise des médicaments génériques, des produits de santé naturels et des produits en vente libre. Ses trois forces de vente visitent les bannières et les pharmacies en plus de rencontrer les professionnels de la santé tels les médecins, les infirmières et les nutritionnistes. Toutes ses actions visent essentiellement à aider à mieux soigner les gens. Elle dispose de deux places d'affaires à Lévis et à Brossard et emploie plus de 125 personnes.

À propos de Marcan Pharmaceuticals

Basée à Ottawa, Marcan Pharmaceuticals inc. est une entreprise qui s'occupe activement du développement, du marketing, des ventes et de la distribution de produits pharmaceutiques de marque et génériques pour le marché canadien. Marcan fabrique et distribue actuellement une variété de médicaments couvrant un large éventail de catégories thérapeutiques à travers de nombreuses formes de dosage.

PricewaterhouseCoopers Corporate Finance Inc. ont été les conseillers financiers pour cette transaction.

