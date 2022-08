Marc Picard quitte la vie politique

LÉVIS, QC, le 3 août 2022 /CNW Telbec/ - Au service de la communauté lévisienne depuis 19 ans, le député des Chutes-de-la-Chaudière, Marc Picard, annonce qu'il quitte la vie politique et qu'il ne sollicitera pas un 8e mandat lors des élections du 3 octobre prochain.

« Jusqu'à tout récemment, j'avais la ferme intention de me présenter à nouveau, mais pendant mes vacances des événements m'ont amené à prendre conscience du besoin et de l'importance d'être présent pour ma conjointe. Évidemment, ce fut un choix logique de mettre fin à mon engagement politique pour lequel j'ai consacré une grande partie de ma vie professionnelle. C'est avec un pincement au cœur que cette décision a été prise, toutefois j'accueille la fin de ce parcours avec sérénité, car je réalise le passage du temps, et que prendre soin de ma conjointe est ma priorité ».

19 ans au service des citoyennes et des citoyens des Chutes-de-la-Chaudière

Élu pour la première fois en 2003 sous la bannière de l'Action démocratique du Québec, il siège comme député indépendant de 2009 à 2012, année où il se présente alors avec l'équipe de la Coalition Avenir Québec. « Dès mon tout premier mandat, j'ai voulu m'investir dans la communauté pour le mieux-être des citoyennes et des citoyens en créant des liens de proximité et une relation de confiance avec le milieu. Aujourd'hui, je suis heureux de constater tout le travail accompli sur le terrain, tous les dossiers achevés ou en progression. C'est grâce à cette précieuse collaboration que tous ensemble on peut faire avancer les choses ».

Un travail d'équipe avec les organismes

Toujours présent sur le terrain pour soutenir les activités des différents organismes, c'est avec reconnaissance que Marc Picard tient à souligner l'importance de leur contribution dans la communauté. « Être présent, c'est être à l'écoute et poser les actions qui s'imposent. Cette proximité que j'ai établie avec les organismes permet cet échange, d'identifier les besoins et d'apporter un soutien. Aussi, je tiens à remercier tous les organismes pour leur apport inestimable. Vous êtes une force active qui contribue au dynamisme et à la qualité de vie de notre communauté ».

Des remerciements sincères pour votre présence et votre soutien

« Après sept mandats complétés, je crois avoir assumé mon rôle de député avec cœur, rigueur et intégrité. Être député depuis toutes ces années, ce sont des milliers de sorties publiques, des milliers de rencontres, autant de suivis de dossiers auprès de la Ville de Lévis, des organismes gouvernementaux et des différents ministères, du soutien aux citoyens et aux organismes. C'est un travail d'équipe, un travail de collaboration et de partenariat avec tous les acteurs du milieu ».

« Merci à toute la population des Chutes-de-la-Chaudière pour votre indéfectible support. Grâce à vous tous, je quitte avec fierté et le sentiment du devoir accompli. Je ne peux faire mes adieux sans remercier mes proches, ma fidèle équipe qui m'accompagne depuis presque autant d'années, mes collègues de l'Assemblée nationale et tous ceux et celles qui m'ont soutenu dans mes fonctions de député et autres fonctions parlementaires. Je réserve un merci tout spécial à monsieur Legault pour la confiance portée à mon égard. De partager ce pan de notre histoire politique avec vous a été un honneur qui demeurera à jamais gravé dans ma mémoire. »

Le premier ministre du Québec, François Legault : « Je tiens à remercier Marc pour son engagement politique des 19 dernières années. Il a joint la CAQ à un moment crucial de notre existence alors que nous étions à nos premiers balbutiements comme formation politique. Il est un de nos piliers et je lui serai toujours reconnaissant d'avoir cru en notre projet. Comme nous, il partageait notre ambition de rendre le Québec plus fier et plus prospère. Son engagement envers sa communauté témoigne de la qualité exceptionnelle de député, de cet homme, de cet ami. Merci Marc! »

